La izquierda impone la tasa turística en Asturias: hasta 3 euros en temporada alta

Tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Estancias Turísticas por parte del Consejo de Gobierno del Principado, Asturias da un paso decisivo hacia la implantación de una tasa turística, abriendo de forma oficial la puerta a la aplicación de este impuesto en la región. Una medida que ha encendido el debate político. Mientras el Ejecutivo autonómico defiende la tasa como una herramienta de gestión, el sector empresarial y los partidos de la derecha en la Junta General ya han manifestado su firme oposición a lo que consideran un freno para la competitividad turística.

A pesar del debate que ha suscitado la medida, su aprobación definitiva está matemáticamente garantizada por el bloque que forman el PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, quienes suman la mayoría necesaria junto al respaldo de la diputada de Somos Asturias, Covadonga Tomé. Esta norma será de aplicación voluntaria por cada municipio, que podrá decidir si implanta el recargo en atención a las características y necesidades de cada concejo.

Aunque el grueso de la recaudación se concentrará en la temporada alta estival (del 1 de junio al 30 de septiembre), el nuevo texto introduce un matiz importante: la tasa también se activará durante los días centrales de la Semana Santa, uno de los picos de mayor afluencia en la región.

En qué consiste la tasa

El diseño del impuesto mantiene un escudo para estancias largas, fijando un límite máximo de cobro de cinco noches por persona. A partir de la sexta jornada en el mismo alojamiento, el contador se detiene.

El desembolso variará notablemente en función de la modalidad de alojamiento elegida por el viajero, penalizando en mayor medida a los cruceros y las viviendas turísticas de corta estancia:

Tarifa Máxima (3,00 €): Pasajeros de cruceros y hoteles de la categoría más alta (el rango hotelero se moverá entre 1 y 3 euros según sus estrellas).

Viviendas de Uso Turístico - VUT (2,50 €): El alquiler vacacional convencional en comunidades de vecinos.

Apartamentos y Viviendas Vacacionales (2,00 €): Inmuebles registrados bajo estas modalidades específicas.

Pensiones y Autocaravanas (1,00 €): Alojamientos urbanos económicos y áreas especiales para el turismo itinerante.

Tarifa Mínima (0,50 €): Alojamientos de turismo rural, campings y campamentos organizados para eventos culturales o lúdicos.

¿Quiénes no pagarán?

Para evitar un impacto negativo en sectores vulnerables o motivos de fuerza mayor, la ley ha diseñado un catálogo de excepciones bastante más amplio de lo habitual: