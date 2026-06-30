La Ley de Nietos convierte Buenos Aires y La Habana en capitales electorales de Zamora, Ávila y Lugo

La semana pasada la consultora Freemarket Corporate Intelligence evacuaba un informe revelador sobre la famosa Ley de Nietos y el espíritu de modificación del espectro electoral que esconde.

Freemarket revela con precisión quirúrgica el alcance real de lo que técnicamente se denomina Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la 'ley de nietos': una transformación sin precedentes del censo electoral español que puede alterar de forma definitiva el mapa político del país.

Según el documento, al cierre del plazo de solicitudes el pasado 22 de octubre de 2025, la red consular española registró más de 2,4 millones de intenciones formales de adquisición de la nacionalidad. De ellas, se han abierto y validado más de 1,2 millones de expedientes físicos completos. Actualmente, cerca de 545.000 han obtenido resolución favorable y unas 310.000 personas ya cuentan con pleno derecho al voto al estar inscritas definitivamente en el Registro Civil Consular y, por tanto, en el Censo CERA. El informe proyecta que, de desbloquearse el embudo burocrático antes de las próximas elecciones generales, el número total de nuevos electores podría alcanzar entre 1,2 y 1,3 millones de personas.

El impacto geográfico de estas solicitudes es revelador: Argentina concentra en torno al 40% del total, seguida de Cuba con un 12%, Brasil con un 11% y México con cerca del 10%. En conjunto, más del 70% de los nuevos votantes proceden de Iberoamérica. Sus coordenadas políticas, advierte el informe, están moldeadas íntegramente por la realidad socioeconómica de sus países de residencia, sin conexión alguna con los debates parlamentarios de Madrid.

El factor que convierte este fenómeno en una variable explosiva es su coincidencia con la supresión del voto rogado. Ese mecanismo, instaurado en 2011, había hundido la participación exterior desde niveles cercanos al 30% hasta cifras residuales de entre el 3% y el 6%. Eliminada esa barrera, la participación se disparó ya al 10% en las elecciones de julio de 2023. Con más de un millón de nuevos inscritos activos, el informe advierte de un efecto multiplicador sin precedentes: la probabilidad de que cada nuevo ciudadano ejerza su voto se ha triplicado.

Repartidos entre las provincias menos pobladas

Las consecuencias sobre el reparto de escaños son especialmente críticas en la llamada España más despoblada. En provincias que eligen entre 3 y 5 diputados —Zamora, Ávila, Palencia, Lugo, Orense o Huesca—, donde los últimos escaños se deciden por márgenes de apenas unos cientos de votos, la irrupción de entre 15.000 y 25.000 nuevos electores exteriores convierte matemáticamente el voto emitido en Buenos Aires o La Habana en más decisivo que el de un residente local. Las noches electorales, concluye el informe, dejarán de ofrecer un resultado definitivo: habrá que esperar casi una semana al escrutinio del voto exterior, provincia a provincia.

El documento no elude la dimensión crítica del asunto. Señala que la ley ha desvirtuado su propia justificación original —reparar a víctimas del exilio republicano— al no exigir acreditar fehacientemente esa condición, convirtiéndose en la práctica en una vía de nacionalización masiva para descendientes de emigración económica. Añade que se genera así una anomalía democrática de primer orden: ciudadanos que nunca han vivido en España, que no tributan aquí y que probablemente jamás residirán en el país, adquieren la potestad de decidir sobre reformas fiscales, recortes sanitarios o leyes educativas cuyas consecuencias solo sufrirán o disfrutarán los residentes locales.

La conclusión del informe es contundente: la 'ley de nietos' ha dejado de ser una medida de justicia histórica para convertirse en el factor más impredecible, determinante y estratégico del futuro mapa político de España.