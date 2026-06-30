Por qué los Bancos Centrales están equivocándose (otra vez)

Vivimos tiempos de una extraña esquizofrenia económica. Mientras los precios de la energía oscilan al ritmo de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el mercado laboral, marcado por una escasez estructural demográfica, intenta encontrar su nuevo equilibrio, los bancos centrales parecen haber decidido que la solución universal es activar la misma palanca de siempre: la de los tipos de interés. Se trata de una respuesta que, bajo un análisis riguroso, no solo resulta ineficaz, sino profundamente dañina para la capacidad productiva de nuestras economías.

El error de diagnóstico

La teoría monetaria, en su faceta más técnica y honesta, diferencia claramente entre lo que es un ajuste de precios relativos y una espiral inflacionaria generada por un exceso de demanda como consecuencia de la abundancia de crédito anormalmente barato. Lo que estamos presenciando hoy no es una economía recalentada por un consumo desmedido, sino una economía que sufre de cuellos de botella reales en sus factores de producción: energía y mano de obra.

Al subir los tipos, el Banco Central Europeo (BCE) o la Reserva Federal (FED) están tratando un problema de oferta con herramientas de demanda. Es, utilizando una metáfora gráfica, como intentar apagar un incendio forestal negándole oxígeno a todo el ecosistema. Si bien el fuego disminuirá, lo hará a costa de devastar aquello que, en condiciones normales, seguiría vivo. Estamos combatiendo lo que no nos gusta —el encarecimiento de costes empresariales— deprimiendo artificialmente el mercado.

Efectos de segunda vuelta

La justificación oficial es el miedo a los llamados efectos de segunda vuelta. La narrativa instalada es que, si no frenamos la economía, los salarios subirán de forma incontrolada y los precios se desanclarán de los objetivos de inflación fijados por esos mismos bancos centrales, dando lugar a subidas como remedio a los pronósticos de subidas que se anticipan. Sin embargo, esta visión ignora una realidad incontestable: la escasez de mano de obra es, en gran medida, un hecho demográfico de largo plazo al que habrá que adaptarse o poner remedio por otras vías. ¿Es inflación que los salarios suban cuando hay menos personas capacitadas para trabajar? O, por el contrario, ¿es simplemente un ajuste de mercado necesario en una economía que debe volverse más productiva, es decir con más capital y conocimiento, si quiere mantener lo logrado?

Crisis de deuda en el horizonte

Aquí es donde la reflexión se torna crítica. Al elevar los tipos de interés para combatir shocks que son intrínsecamente reales y no monetarios, los bancos centrales están encareciendo el servicio de una deuda pública que ya es insostenible en muchas economías occidentales. Estamos en un escenario donde el coste de financiación ha dejado de ser un detalle menor para convertirse en el factor determinante de la solvencia de los Estados.

Si la política monetaria sigue utilizándose como una "bola de demolición" para ocultar ineficiencias estructurales, el resultado final no será la estabilidad de precios, sino una crisis de deuda soberana alimentada por una política que asfixia el crecimiento necesario para pagar esas mismas deudas.

Es urgente abandonar esta insistencia en el control monetario de problemas reales. Necesitamos reformas estructurales que aumenten la productividad, faciliten la inversión en energías diversas y adapten el mercado laboral al invierno demográfico. Mientras sigamos confiando en que el botón de los tipos de interés puede corregir desequilibrios estructurales, estaremos condenados a un ciclo de estancamiento donde el coste del capital impide las mismas soluciones que la economía necesita desesperadamente.