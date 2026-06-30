Sánchez descubre la ley de la oferta y la demanda en Extremadura y con los inmigrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este martes a la inauguración del acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, junto con la campaña institucional "¿De dónde vienen? Vienen de hacer país", del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. En este acto, el líder socialista ha expresado un discurso en favor de la regularización masiva de inmigrantes y en defensa de la inmigración.

Durante este discurso, hay un momento que se ha vuelto especialmente viral en redes sociales, donde el presidente del Gobierno ha dicho lo siguiente:

"Sólo hay dos maneras de afrontar las migraciones. Una, desgraciadamente la estamos viviendo también en España, pero por supuesto en Europa y en otras muchas partes del mundo, que es negar esa realidad, esa identidad que tenemos consustancial al ser humano que es la migración. Y por tanto alimentar el miedo, agitar discursos xenófobos que no resuelven ningún problema. Y pongamos, por ejemplo, el dato de una comunidad autónoma. Como es la comunidad autónoma de Extremadura. Con el menor porcentaje de población extranjera de España", comenzaba diciendo el presidente.

"Apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región más segura de nuestro país. Y la que más barata tiene la vivienda tanto para la compra como para el alquiler. Y además es una de las comunidades autónomas que más sufre el reto demográfico. El invierno demográfico que asola a todo Occidente y por tanto también a Europa y a nuestro país. Y, sin embargo, ha habido formaciones políticas que han convertido la migración y la delincuencia en el principal problema de su campaña electoral. No porque lo dijeran los datos. He dicho antes, la comunidad extremeña es de las más seguras de España. Sino porque necesitaban construir su relato", concluía Pedro Sánchez.

De forma implícita, el presidente del Gobierno está afirmando que la comunidad autónoma más segura de España y en la que el acceso a la vivienda (tanto para comprar como para alquilar) es más barato es también aquella en la que el porcentaje de inmigrantes es el más bajo del país, con solo el 4% de población inmigrante en Extremadura. Resulta aún más irónico que esto lo haya dicho en defensa de la inmigración, ya que más bien parece un argumento en contra de ella.