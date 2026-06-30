Hoy es el día D y la hora H para ponerse al día con Hacienda. Hoy miles de autónomos y otros contribuyentes tienen su cita con Hacienda, especialmente aquellos que hayan pedido fraccionar el pago. El primero llega hoy, 30 de junio y el siguiente lo hará en noviembre, cuando habrá que abonar el 40% de la factura.

Se cierra así otro ciclo de un ritual anual de sumisión que la propaganda gubernamental maquilla como "solidaridad", pero que constituye un expolio sistemático. Conviene recordar una obviedad económica: cuando el resultado es "a devolver", el Estado no regala nada; simplemente restituye —tarde y sin intereses— el dinero retenido indebidamente. Si es positivo, es una penalización añadida a la asfixia mensual de las nóminas.

En este escenario de extorsión institucionalizada, el despacho internacional Amsterdam & Partners ha lanzado en Madrid una campaña bajo el lema «Hacienda no te renta». Denuncian un sistema fiscal opaco y de persecución agresiva que condena al contribuyente a la absoluta indefensión ante la arbitrariedad del burócrata. Es de una gravedad extrema que haya tenido que ser una firma extranjera, inmune a las represalias del control tributario doméstico, la que se atreva a romper la espiral de silencio. Ningún gran despacho español osa plantar cara al leviatán de la AEAT por el pánico cerval a las inspecciones ideológicas.

Este miedo corrobora que Hacienda opera como un "reino del terror". Recibir un SMS de la AEAT provoca un escalofrío inmediato; no por haber cometido un fraude, sino por la demoledora pérdida de tiempo y la inversión de la carga de la prueba a la que se somete al ciudadano.

La realidad es que el español medio trabaja más de la mitad del año para mantener la hipertrofiada maquinaria estatal. Tras sufrir tipos marginales confiscatorios en el IRPF, el ciudadano es saqueado por el IVA, Impuestos Especiales, ITP, AJD e IBI. Esta voracidad destruye los pilares del bienestar: expulsa a los jóvenes de la vivienda y desincentiva el trabajo. Al aplicar la "progresividad en frío" —negándose a deflactar la tarifa por la inflación—, el Estado se lucra del empobrecimiento general.

La justificación moral de los impuestos se desploma al ver su destino. "Hacienda no te renta" cuando el dinero extraído bajo coacción termina en presuntas mordidas, corrupción, prostitutas y mariscadas, evidenciando un nulo control del gasto. Mientras las infraestructuras languidecen, el Ejecutivo dispara el gasto corriente para edificar una sociedad subsidiada y dependiente del Estado, destruyendo la prosperidad libre.

El próximo Gobierno debe tratar a los españoles como ciudadanos, no como siervos. Es imperativo acometer una rebaja fiscal masiva, erradicar el gasto superfluo y el clientelismo. Los gobernantes están al servicio de la sociedad y no al revés. Mientras no se desmantele este modelo confiscatorio, la conclusión es inapelable: Hacienda no renta.