Caos en la regularización: el Gobierno ofrece a voluntarios 10 euros por expediente resuelto fuera del horario laboral

El proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales concluyó ayer martes 30 de junio, aunque eso no significa que no queden bastantes flecos por resolver.

El hecho de que las previsiones de solicitudes se hayan quedado tan cortas (se han registrado entre 1,2 y 1,3 millones frente a las 500.000 que preveía el Gobierno) ha provocado el colapso de los organismos de la Administración Pública dedicada a este proceso. Prueba de ello es que el propio Gobierno está pidiendo voluntarios para gestionar todas las solicitudes que aún quedan pendientes pagando hasta 10 euros por cada expediente gestionado.

Así lo ha desvelado la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a través de un comunicado (que se puede leer aquí) en el que, además, exige al Gobierno que adopte medidas urgentes para tramitar todos los expedientes que aún permanecen pendientes.

Los datos que publica uno de los mayores sindicatos de trabajadores públicos son alarmantes, ya que explican que "tan sólo medio centenar de funcionarios de la oficina de Vigo deberán resolver las cerca de 1,2 millones de solicitudes del proceso de regularización extraordinario de inmigrantes presentadas".

10 euros a cada funcionario por expediente resuelto

Lo más llamativo llega cuando el CSIF dice que "ante esta situación, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ha propuesto a Política Territorial la participación del personal funcionario de las Oficinas de Extranjería en la grabación de solicitudes de regularización. Así, se han solicitado voluntarios para gestionar fuera del horario de trabajo todos los expedientes que no han podido ser introducidos en la plataforma ‘Mercurio’ (a 10 euros por expediente), pero el Ministerio de Hacienda aún no ha dado luz verde al gasto que supondría esta medida extraordinaria", continúan explicando.

Es decir, que si el Ministerio de Hacienda da el visto bueno, el Estado gastará aún más de lo que ya ha gastado en todo el proceso de regularización de inmigrantes irregulares (pagando 10 euros a cada funcionario por cada expediente resuelto), pero esta vez por la falta de previsión y por la incapacidad de dotar a la Administración Pública de los recursos necesarios para tramitar todas las solicitudes.

Ya se sabía que no serían 500.000 solicitudes

El hecho de que el número de solicitudes no fuera a quedarse únicamente en los aproximadamente 500.000 que manejaba el Gobierno, sino que superaría el millón, es algo que ya adelantamos aquí el 14 de abril de 2026, cuando avisamos de que se realizarían directamente más de un millón de peticiones de regularización, tal y como explicaba Ibón Domínguez, de Jupol.

De esta forma, y según denuncia el CSIF, este proceso de regularización masiva de inmigrantes se le ha ido de las manos al Gobierno. No sólo se han más que duplicado las previsiones iniciales de solicitudes, sino que además la Administración Pública no estaba preparada para hacer frente a este volumen. Esta situación no es sino otra prueba más de la improvisación a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno.