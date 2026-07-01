¿Cuánto dinero deja Amazon en España? La verdad sobre la multinacional que odia Yolanda Díaz

Amazon es, a todas luces, una de las empresas cuya presencia más molesta a buena parte de la izquierda española. Recordemos que el pasado mes de noviembre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció una campaña de la Inspección de Trabajo contra la compañía, acusándola además de someter a su plantilla a trabajar en duras condiciones.

Concretamente, según expresó en una comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Amazon tendría a sus empleados trabajando hasta 120 horas a la semana, obligándoles incluso a usar pulseras para controlar el tiempo que tardan en ir al baño. Como informamos en Libre Mercado, Amazon no dudó en negar estas acusaciones por parte de la ministra, alegando que "estas historias son leyendas que se publican para desprestigiar la imagen de la compañía".

En cualquier caso, lo que olvidan desde la izquierda política y mediática española es que, pese a todo lo que puedan decir sobre este tipo de empresas, al cabo del año aportan una gran suma de dinero mediante el pago de impuestos y benefician al conjunto de la sociedad con inversiones millonarias.

¿Cuánto aporta Amazon a España?

En el caso de Amazon, su contribución al país en concepto de impuestos alcanza un importe milmillonario. Tal y como detalla la empresa en un comunicado publicado este martes, la contribución fiscal total de Amazon en el año 2025 superó los 1.500 millones de euros, sumando impuestos directos e indirectos, situándose entre las quince empresas de mayor aportación fiscal del IBEX 35. Al respecto, Amazon aclara que en este período pagó más de 428 millones de euros en impuestos directos en nuestro país, de los cuales 84 millones de euros corresponden al Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte, Amazon explica también que abonó más de 1.100 millones de euros en impuestos indirectos "como resultado de nuestra actividad en España". Precisamente, la empresa detalla que "se trata de impuestos que recaudamos y remitimos de nuestros clientes, empleados y otros terceros debido a nuestras actividades comerciales en España".

Al mismo tiempo, no podemos olvidar que la propia actividad de las empresas resulta extraordinariamente beneficiosa para la sociedad. En este sentido, Amazon destaca que "el comercio electrónico se ha convertido en un fijador de población en la España rural". En este contexto, la empresa subraya que actualmente llega "al 90% de los códigos postales en dos días o menos, lo que significa que vivir en un pequeño municipio ya no implica renunciar al acceso a los mismos productos y servicios disponibles en las grandes ciudades".

Por otra parte, el resto de empresas que operan en España también se ven favorecidas por la actividad de Amazon en nuestro país. Según explica la compañía de paquetería, más del 60% de los artículos vendidos a través de la plataforma proceden de vendedores externos a la compañía. De hecho, la empresa incide en que buena parte de estos vendedores son pymes, que "superaron los 1.200 millones de euros en exportaciones en 2024". Es más, según Amazon, el objetivo es "duplicar las exportaciones de las pymes españolas que venden en nuestra tienda a 2.000 millones de euros para 2030".

Con todo, esta creación de riqueza reside en las inversiones que realizan estas empresas en nuestro país. En el caso de Amazon, la compañía ha invertido ya más de 25.000 millones de euros desde el año 2010, cuando comenzó a operar en España. "Esta inversión abarca tanto la construcción y mantenimiento de infraestructura –almacenes y centros logísticos, oficinas corporativas y centros de datos– como los salarios de nuestros empleados y empleadas", detalla la compañía en un comunicado.

De este modo, la empresa destaca que "según la consultora económica independiente Keystone Strategy, las inversiones de Amazon en los últimos 15 años han aportado más de 25.000 millones de euros adicionales al PIB nacional". Así, recuerda además que, para este año 2026, tiene previsto incrementar su inversión en España "para ampliar nuestra infraestructura cloud e impulsar la innovación en IA en Europa, en la que vamos a invertir 33.700 millones de euros, la mayor inversión tecnológica en la historia de España". Por otra parte, explica que además construirá en Aragón "nuevas instalaciones de cadena de suministro (...) como parte de nuestra estrategia de economía circular", que podrían llegar a generar 1.800 empleos en la región.

Resultados trimestrales 2026

Amazon alcanzó un beneficio antes de impuestos en España superior a los 290 millones de euros en 2025 y registró unos ingresos brutos totales de sus actividades en el país de 9.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,5% respecto a los 8.000 millones de euros de un año antes.