Von der Leyen quitó el aire acondicionado a los funcionarios rasos por el calor pero lo mantuvo en su despacho

La frase "haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga" podría definir perfectamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así lo sugiere una información publicada por un medio especializado en asuntos de la Unión Europea, Politico Europe, según la cual la presidenta ordenó apagar el aire acondicionado en las plantas más bajas del edificio, alegando "condiciones climáticas extremas", mientras que en las plantas donde se encuentran ella y la mayoría de sus comisarios el aire acondicionado se mantuvo encendido.

Así lo confirma el medio Politico Europe, que explica cómo la Comisión Europea apagó el sistema de aire acondicionado en parte de su sede el viernes pasado debido a la ola de calor. Según este medio, el personal del edificio Berlaymont recibió un mensaje de texto al mediodía que decía: "Urgente: Debido a las condiciones climáticas extremas, se ha forzado el cierre del sistema de aire acondicionado de la planta 1 a la 7 durante el resto del día". El viernes pasado se alcanzaron temperaturas récord en Bruselas, con máximas que rondaron los 40 grados, hasta el punto de que Bélgica activó la tercera alerta roja de su historia por calor.

Apagar el aire acondicionado... menos donde trabaja ella

Sin embargo, aunque se apagó el sistema de aire acondicionado en las plantas 1 a 7 del edificio, en el resto de las plantas (de la 8 a la 13) este siguió funcionando. Casualmente, Ursula von der Leyen trabaja en la última planta, y la mayoría de las oficinas de sus comisarios se encuentran en la octava planta o superiores. El edificio cuenta en total con unos 3.000 empleados.

Durante esa misma semana, la Comisión Europea hizo entrega a su personal de una guía en la que se recomendaba no salir del edificio durante las horas de más calor, beber agua con regularidad y empezar a trabajar más temprano. Esta serie de "consejos", unido al hecho de que el viernes trabajaron sin aire acondicionado en mitad de una ola de calor, hizo enfurecer a algunos miembros del personal de la Comisión Europea.

Según Politico Europe, un funcionario de la Comisión Europea que trabaja en una planta baja del edificio les dijo que "esto es como el feudalismo", en referencia al hecho de que los comisionados que trabajan en los pisos superiores pueden mantener el aire acondicionado encendido y ellos no. Otro funcionario público, que también prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que todo era "una vergüenza". Un tercer empleado que trabaja en el octavo piso y, por lo tanto, tenía encendido el aire acondicionado les dijo que incluso con aire acondicionado la temperatura era de 25,7 grados.

De la teoría a la práctica hay un trecho...

Estas acciones de von der Leyen contrastan con su discurso oficial, cuando sólo hace unos años decía públicamente que "temperaturas ligeramente más altas para el aire acondicionado, por ejemplo, traen resultados impresionantes".

Across the EU smart ways to save energy are being introduced. Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results. Good that Member States like 🇪🇸🇨🇿🇸🇮 are including such measures in their plans. Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2022

No deja de ser irónico que las "condiciones climáticas extremas" parezca que sólo afectan a las plantas más bajas del edificio donde trabaja la presidenta de la Comisión Europea, de manera que tanto ella como sus comisionados pueden disfrutar de una temperatura más fresca que el resto de los empleados. Esta misma lógica se aplica al resto de la población: mientras se pide a los ciudadanos que moderen el uso del aire acondicionado, esas recomendaciones no parecen aplicarse a ellos mismos.