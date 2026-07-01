Empieza el efecto dominó: nueva condena a España por los impagos de Sánchez a las renovables

Apenas habían transcurrido unas horas desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la petición presentada por el Reino de España para intentar frenar la ejecución de los laudos de las renovables cuando llegó la primera consecuencia tangible de esa derrota judicial: un tribunal federal de Washington convirtió un nuevo laudo arbitral en una sentencia plenamente ejecutable contra el Estado español.

La resolución, firmada por el juez Amit P. Mehta, reconoce a favor de Blasket Renewable Investments un crédito de 28,2 millones de dólares, más intereses, y ordena la ejecución en Estados Unidos del correspondiente laudo Ciadi. El movimiento tiene una enorme carga simbólica. Durante años, España intentó centrar su estrategia en cuestionar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. Con el portazo del Supremo, esa batalla ha terminado. Y los acreedores han comenzado ya a actuar en consecuencia.

Lo sucedido con Blasket apunta a lo que muchos observadores anticipan que ocurrirá en los próximos meses: una aceleración de los registros, reconocimientos y ejecuciones de laudos en territorio estadounidense. A principios de junio, distintos acreedores ya habían logrado registrar siete sentencias federales relacionadas con los arbitrajes de las renovables, por un importe agregado cercano a los 700 millones de euros. Aquella ofensiva fue interpretada como una señal de lo que estaba por venir. La decisión del Supremo elimina ahora la principal incertidumbre jurídica que España utilizaba para retrasar estos procedimientos.

En la práctica, la situación ha cambiado de naturaleza. Ya no se discute si los tribunales estadounidenses tienen competencia para conocer estos casos. Lo que se abre ahora es una fase centrada en la ejecución, el rastreo de activos y las eventuales acciones de embargo. En otras palabras, se han abierto las compuertas de un proceso que llevaba años acumulando presión.

Más laudos impagados que Rusia y Venezuela

España acumula ya más laudos impagados que Rusia y Venezuela juntas y se ha convertido en uno de los mayores deudores soberanos del sistema internacional de arbitraje de inversiones. Mientras los procedimientos avanzan en Estados Unidos, también continúan abiertos frentes de ejecución en Bélgica, Australia, Singapur, Reino Unido y Países Bajos, donde distintos acreedores han logrado importantes avances en su estrategia de cobro.

La cronología de los acontecimientos resulta difícil de ignorar. El mismo día en que el Supremo estadounidense se negó a revisar el caso español, un nuevo acreedor consiguió transformar su laudo en una sentencia ejecutable. Y todo apunta a que no será el último. Lo que durante años fue una disputa jurídica sobre inmunidad soberana y jurisdicción está evolucionando rápidamente hacia una campaña global de cobro.

La decisión del Supremo no supone el final del conflicto. Más bien parece marcar el comienzo de una nueva fase. Si hasta ahora el objetivo de los acreedores era derribar las barreras procesales levantadas por España, a partir de ahora la prioridad pasa a ser otra: convertir los laudos en dinero. Y la rapidez con la que se ha producido esta nueva condena sugiere que la siguiente ficha del dominó podría caer antes de lo que el Gobierno esperaba.