Forbes elige a los jóvenes menores de 30 años que lideran el talento español en 2026

Forbes España ha publicado su lista 30 Under 30 de 2026, una selección de jóvenes menores de 30 años que destacan por su impacto en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciencia, la empresa, la sostenibilidad, la moda, la música, la cultura, el deporte o la innovación social.

Según la publicación, esta nueva generación está protagonizando proyectos con ambición global y capacidad de transformación real en sectores muy diversos. La lista incluye emprendedores tecnológicos, científicos, artistas, deportistas, inversores, fundadores de startups y nuevos referentes de la economía digital y creativa.

Entre los seleccionados figura Manuel Ferreira, de Adcities, compañía que aspira a construir una suerte de "Google Ads" del mundo real para la publicidad exterior. También aparece María Curtichs, cofundadora de AP Institute junto a la Universidad Nebrija, el primer instituto universitario de asuntos públicos en España, además de impulsora de proyectos vinculados a inteligencia artificial y formación especializada.

En el ámbito cultural, Forbes incluye a Bad Gyal, nombre artístico de Alba Farelo, por su proyección internacional y su papel en la renovación de la música española; a Julio Peña, uno de los actores jóvenes con mayor proyección tras su salto de las series juveniles a proyectos de mayor ambición artística; y a Priscilla Delgado, actriz hispano-puertorriqueña incorporada a la tercera temporada de Euphoria. También forman parte de la lista Lola Lolita, creadora de contenido y empresaria; y Thomas Plocher, de Rimas España, vinculado al desarrollo estratégico del sello de Bad Bunny en el mercado español.

La ciencia y la tecnología tienen un peso relevante en esta edición. Forbes reconoce a Alba Meijide, ingeniera especializada en inteligencia artificial; a Clàudia Soriano, astrofísica e investigadora de exoplanetas; y a Joan Rodríguez, fundador de Quiver AI, compañía centrada en inteligencia artificial aplicada al diseño gráfico. También destaca a Alexander Dillon, Kristian Lukauskis, Marcos Blay y Luis Varona, fundadores de ChatBlu, una startup valenciana que desarrolla agentes de inteligencia artificial para automatizar operaciones hoteleras.

En sostenibilidad, energía y medio ambiente aparecen Elena Martínez, CTO y cofundadora de BlueGea; Fernando Dávila Ponce de León, impulsor de Crowmie, plataforma de inversión en infraestructuras energéticas; y Olivia Mandle, activista ambiental reconocida por su defensa de la conservación marina y su presencia en foros internacionales. También se incluye a Adrián Senar, Jan Mataró, Francisco Boira, Adrià Barceló, Max Amer y Francisco Bosch, fundadores de Kreios Space, empresa espacial que trabaja en satélites capaces de operar en órbitas ultrabajas.

La lista incorpora igualmente a Daniel Gonzálvez, inversor de capital riesgo especializado en deep tech; a Sergio Navarro, fundador de Domoblock, plataforma de inversión inmobiliaria digital; a Pablo López, de Innogando, startup gallega centrada en la digitalización de la ganadería; y a Stephany Oliveros, cofundadora de Lyra AI, iniciativa que promueve la formación y empleabilidad de mujeres en inteligencia artificial.

En moda, consumo y nuevos modelos de negocio, Forbes reconoce a Conra Martínez y Gabriel Morón, fundadores de Eme Studios; a Gloria Rodés y Andrea Estany, de Enlagloria Salad House; a Aida García Bueno, fundadora de Japanese Head Spa; a David Camprubí, de Newcop; y a Manuel Monterrubio y Antonio Faya, de Pacerin, plataforma especializada en la creación de marcas nativas de Amazon.

El sector educativo y de entretenimiento también está representado por Pau Rebollo Turón y Luis Fernández Chacón, cofundadores de Icon Music Business School, una plataforma de formación para la industria musical y del entretenimiento. En náutica aparece Víctor Moure, fundador de Kumbra Yachts, compañía que combina diseño, tecnología y nuevos modelos de propiedad en el sector de los yates.

En salud, bienestar y deporte, la lista incluye a Carlos Martínez Pardo y Miguel Ortín, cofundadores de Wellbeinn, una healthtech española centrada en datos, rendimiento físico y longevidad; a Eduardo Pena Varela, fundador de Swipet, insurtech especializada en seguros veterinarios; y a la Selección Española de Rugby 7, reconocida por sus resultados internacionales y por el perfil mayoritariamente joven de sus jugadores.

Completan la lista Jon Enríquez, Andoni Enríquez y Beñat Arrizabalaga, cofundadores de Vidext, plataforma de inteligencia artificial aplicada a la formación corporativa; así como otros perfiles que reflejan la diversidad de una generación que combina tecnología, internacionalización, propósito, creatividad y capacidad empresarial.

Con esta edición, Forbes España sitúa el foco en una nueva hornada de talento joven que está ganando peso en sectores estratégicos y que, según la revista, está construyendo proyectos con impacto real y alcance global desde España y con proyección internacional.