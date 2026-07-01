Una modesta proposición al doctor en Economía Pedro Sánchez

Barrunta el presidente que el atajo para convertir a España en la primera potencia de Europa no pasa por tecnologías de vanguardia ni por fabricar nada útil, sino que remite a su novísima aritmética demográfica de Perogrullo. Al cabo, según su doctrina, únicamente hace falta importar 1.500 millones de inmigrantes indios a fin de consumar la hazaña. Pues, si como bien acaba de ilustrarnos la economía perdería el 19% del PIB para el año 2050 en el caso de que cerremos las puertas al aluvión de mano de obra no escolarizada oriunda del Tercer Mundo, el teorema resulta evidente.

Porque si tal flujo de campesinos pakistaníes y pastores africanos nos va a salvar de la catástrofe en 2050, 1.500 millones de indios nos llevarán, sin duda, a una hegemonía continental aplastante. Es una cuenta de la vieja elemental; tan elemental como la de aquel filósofo pre-sanchista, Jonathan Swift, quien, para resolver la superpoblación y el hambre en Irlanda, propuso comerse a los niños con patatas. ¿Por qué Suiza, Japón, Noruega o la misma China se resistirán a adoptar esa genialidad monclovita? ¿Ocurrirá que tales países, en su ceguera, no terminan de entender que el éxito económico es una mera cuestión de ir hacinando inmigrantes en pisos-patera de Villaverde Alto y Hospitalet?

Pero el genio presidencial no debería detenerse ahí. Si expandir el PIB consiste en un sencillo ejercicio de sumar brazos y piernas, ¿por qué no extender la metrología? Podríamos decretar, por ejemplo, que el kilo pase a pesar 500 gramos. Así, el volumen de mercancías producido por la economía española se doblaría en el acto. Bastará con solo ajustar las básculas para superar a Alemania con un margen de holgura asombroso. Siguiendo esta línea, igual procedería instaurar la hora de cuarenta minutos. De tal modo, cualquier jornada laboral de ocho horas se transformaría en una ampliada a doce, con el consiguiente incremento exponencial de la productividad por trabajador. Yo lo iría pensando para septiembre. En fin, en La Moncloa no cabe un superdotado más, el próximo se cae al agua.