La industria acelera la adopción de IA, cloud e IoT para elevar la productividad y reducir costes

La industria europea está acelerando la adopción de tecnologías digitales avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el cloud computing y el Internet de las Cosas (IoT) para elevar la productividad, optimizar costes y reforzar su competitividad en un entorno de creciente presión global.

La digitalización se consolida como una de las principales palancas de transformación del tejido industrial. Las empresas están integrando soluciones basadas en datos para automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa, anticipar incidencias y reforzar la toma de decisiones. En este contexto, la IA permite optimizar la producción y avanzar en mantenimiento predictivo, mientras que el IoT facilita la monitorización en tiempo real de activos, plantas y cadenas de suministro.

El cloud se sitúa como infraestructura habilitadora de este proceso, al ofrecer acceso flexible y escalable a capacidades tecnológicas avanzadas. Su adopción permite desplegar servicios digitales sin acometer grandes inversiones iniciales y acelera la modernización de fábricas, sistemas logísticos y operaciones industriales.

Distintos análisis sectoriales respaldan esta tendencia. Deloitte señaló en un informe el pasado año que las iniciativas de fabricación inteligente ya están generando mejoras de hasta el 20% en producción y productividad de los empleados, además de hasta un 15% de capacidad liberada. La consultora también apuntó que el 92% de los fabricantes encuestados considera que la fabricación inteligente será el principal motor de competitividad en los próximos tres años.

Tim Gaus, responsable de smart manufacturing en Deloitte Consulting, defendió que "el viaje de la fabricación inteligente aún está emergiendo, pero su valor es innegable", y añadió que las compañías que ya han invertido en estas soluciones "probablemente tendrán una ventaja" frente a aquellas que sigan aplazando su adopción.

KPMG también vincula la digitalización industrial con la eficiencia operativa, el control de calidad y la sostenibilidad. En su informe global sobre tecnología en fabricación industrial, la firma apunta que el 76% de las compañías del sector muestra una fuerte disposición a adoptar tecnología de vanguardia, el porcentaje más alto entre los sectores analizados, y que el 34% ya obtiene retorno de la inversión en múltiples casos de uso de IA.

El Foro Económico Mundial sitúa esta evolución en la transformación de la fábrica conectada y sostiene que la IA está revolucionando las operaciones industriales, desde el mantenimiento predictivo hasta el control de calidad. La organización destaca que los sistemas basados en IA permiten optimizar líneas de producción, generar ahorros de costes y reducir emisiones.

En la misma línea, McKinsey sostiene que la IA generativa puede ayudar a las funciones de mantenimiento industrial a acelerar el análisis de datos, predecir fallos, automatizar tareas rutinarias y retener conocimiento crítico, con el objetivo de elevar la fiabilidad, reducir paradas y optimizar el coste total del ciclo de vida de máquinas y equipos.

La adopción combinada de IA, cloud e IoT no solo impacta en la eficiencia y la reducción de costes, sino también en la competitividad a medio plazo, al facilitar modelos productivos más automatizados, conectados y sostenibles. La integración de estas tecnologías está permitiendo a la industria avanzar hacia sistemas más inteligentes, con mayor capacidad de adaptación a la demanda y al entorno.