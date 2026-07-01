Los empleos domésticos y los del campo continúan hundidos con Sánchez a pesar de la regularización

Ayer martes, 30 de junio, se cumplió el plazo de solicitud del proceso de regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez emprendió a mediados del pasado mes de abril.

Para cerrar el proceso por todo lo alto, el líder del PSOE protagonizó ayer el acto de presentación del "Plan de Integración y Ciudadanía" y de la campaña "¿De dónde vienen? Vienen a hacer país". Sánchez sacó pecho de los buenos resultados del plan y aprovechó para anunciar un gasto de más de 500 millones de euros para favorecer la integración de los extranjeros en nuestro país.

Más de un millón de solicitudes

Según los primeros datos avanzados por el Gobierno, en estos meses habrían recibido más de un millón de solicitudes de extranjeros buscando regularizar su situación en España, una cifra que supera con creces las primeras estimaciones del Ejecutivo. Uno de los argumentos que viene esgrimiendo el Gobierno para defender la medida es que permitirá aflorar empleo sumergido y cubrir vacantes estructurales en distintos ámbitos de la economía.

Como ya publicamos en Libre Mercado, con los últimos datos de mayo, la regularización comenzó a dar las primeras señales teniendo en cuenta las cifras oficiales de la afiliación de extranjeros. En concreto, el número de cotizantes foráneos subió el quinto mes del año en 111.301 personas, un 3,43% más respecto al mes anterior. Este acelerón del número de cotizantes situó el número total en los 3.359.000, un nuevo récord, pero que apenas representa un 10% del conjunto de personas que han solicitado regularizarse.

La agricultura y el servicio doméstico, hundidos

Sin embargo, a pesar de estas cifras, las primeras pistas apuntan a que el impacto en algunos de los sectores donde tradicionalmente se concentra el empleo de los inmigrantes irregulares, como el servicio doméstico y la agricultura, está siendo más limitado de lo que cabría esperar. Y es que, estos dos sectores continúan con la afiliación hundida desde la llegada de Sánchez a Moncloa y a pesar de la regularización.

En concreto, mientras el sector de la agricultura registraba en mayo de 2019 un total de 808.254 afiliados, el pasado mes de mayo esa cifra se situó en apenas 693.610, lo que significa que se han perdido 114.644 trabajadores en el campo en estos años. Respecto a abril de 2026, la cifra de ocupados subió en 20.742 personas en el sector.

El empleo doméstico ha sufrido una evolución similar. En mayo de 2019 había 406.864 personas afiliadas a este régimen, mientras que mayo de 2026 concluyó con 355.571, lo que supone una pérdida de 51.293 en ese periodo. Respecto a abril, la afiliación aumentó en 4.506 personas.

Con lo que sí coincide la caída del empleo en la agricultura y entre las empleadas de hogar durante todos estos años es con las subidas sistemáticas del SMI. Como ya hemos publicado en Libre Mercado, aunque la subida del SMI suponga un beneficio inmediato para los trabajadores sujetos a esa cuantía, su aplicación genera efectos perniciosos entre los sectores o colectivos más sensibles a su aplicación. Ejemplo de ello son los dos sectores anteriores debido a que tienen empleadores con pocos márgenes de beneficio y/o porque recurren a mano de obra poco cualificada. Mañana jueves, el Ministerio de Seguridad Social publicará las cifras de junio.