El nuevo ridículo económico de Sánchez para defender la regularización masiva

Pedro Sánchez acudió este martes a la inauguración del acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, junto con la campaña institucional "¿De dónde vienen? Vienen de hacer país", promovida por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. En este evento, el presidente del Gobierno expresó un discurso en favor de la regularización masiva de inmigrantes y de la inmigración en general. Un discurso en el que, como ya contamos aquí, hizo una "particular" defensa de esta inmigración asociándola sin darse cuenta a alquileres más altos e inseguridad.

Sin embargo, el discurso de Pedro Sánchez dio para mucho más y es algo sobre lo que merece la pena hacer mención. En un momento dado, el presidente ofreció una serie de datos económicos para defender la continuidad de los actuales flujos migratorios: "Sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075. Desde el punto de vista empresarial, esto significaría, por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana o que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos".

La realidad de los datos

Estos datos proceden de un informe que realizó a principios de año la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), un organismo creado en 2020 por el Gobierno y que está bajo su tutela. En el siguiente post del economista y colaborador de este medio, Daniel Fernández, lo podemos ver:

Los datos que da Sánchez para justificar la inmigración vienen de un informe del Gobierno (ONPE) que dice: 1- El PIB caería un 22% en 2075

2- La población caería un 27%

3- Ergo, el PIB per cápita crecería un 7,3% Es decir, los españoles estarían mejor (más ricos por cabeza),… https://t.co/UZt8dwQKJy pic.twitter.com/QrModRnebp — Daniel Fernández Méndez (@danfmsg) June 30, 2026

Como bien dice Daniel Fernández: "Los datos que da Sánchez para justificar la inmigración proceden de un informe del Gobierno (ONPE) que señala lo siguiente: 1) el PIB caería un 22% en 2075; 2) la población caería un 27%; y 3) por tanto, el PIB per cápita crecería un 7,3%. Es decir, los españoles estarían mejor (más ricos por cabeza), aunque cerraran 90.000 bares, 50.000 aulas y desaparecieran 220.000 explotaciones agrícolas. PD: Otro "estudio" del propio Gobierno para defender la inmigración. Ni siquiera en su propaganda salen las cuentas".

Si acudimos al ya citado informe, veremos que estos datos son totalmente correctos. Por un lado, se dice que el PIB caería un 5% en 2035, un 14% en 2055 y hasta un 22% en 2075. Sin embargo, también se dice que "en un escenario en el que el país mantiene unos flujos migratorios similares a los actuales, la población total podría situarse en torno a los 55 millones de personas en 2075. Pero si esos flujos se reducen, España no sólo crecería menos: sería un país claramente más pequeño, con alrededor de 40 millones de habitantes; es decir, podría perder más del 25% de su población".

Crecería el PIB per cápita un 7,25%

Si hacemos las cuentas, veremos que la diferencia entre una población de 55 millones de habitantes y otra de 40 millones es del 27,27%, tal como afirmaba Daniel Fernández en su publicación. Así pues, el PIB per cápita crecería un 7,25% porque el número de personas disminuiría en mayor medida que la riqueza producida.

De esta forma, los argumentos de Pedro Sánchez acaban pareciendo más propios de una postura contraria a la inmigración que favorable a ella, ya que no sólo ha señalado, sin pretenderlo, que la región más segura y con los alquileres más asequibles de España es aquella con menor porcentaje de inmigrantes, sino que también sostiene de forma implícita que un menor nivel de inmigración elevaría el PIB per cápita de los españoles.