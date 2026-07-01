Escándalo en la Agencia Tributaria. La directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, ha pedido dejar el cargo al frente del organismo, según confirman a Libre Mercado fuentes de la AEAT. Aunque el fisco sostiene que no se trata de una dimisión derivada de una crisis y asegura que el relevo estaba pactado desde hace meses, la salida se produce en un momento marcado por numerosas controversias que han erosionado todavía más la imagen de Hacienda.

Los rumores de la marcha de Fernández se extendían como la pólvora esta mañana, y tanto desde Hacienda como desde la AEAT negaban la mayor. Horas más tarde, decidían aportar la versión oficial. Según estas fuentes, y aunque su máxima dirigente haya pedido su salida, "en la Agencia Tributaria no se ha producido ninguna dimisión ni existe ninguna crisis" han dicho.

La AEAT explica que Fernández, "tras realizar un gran trabajo durante cuatro años al frente", de esta institución "pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de renta, que acabó ayer" aseguran. La salida de la directora general se producirá "próximamente".

Un perfil mediático bajo

Soledad Fernández Doctor ocupa la Dirección General de la Agencia Tributaria desde que María Jesús Montero la nombró en junio de 2022 y se llevó a su predecesor, Jesús Gascón, como secretario de Estado de Hacienda, con lo que también ejerce de presidente de la AEAT. Durante este periodo, esta alta funcionaria ha destacado por moverse en un perfil mediático considerablemente bajo y marcado por las escasas apariciones públicas.

De hecho, de las pocas declaraciones de Fernández que ha trascendido cabe destacar el reciente aviso a los ciudadanos de no hacer la declaración de la Renta con ChatGPT. "No me arriesgaría" dijo en abril, en la presentación de la Campaña de la Renta, mientras defendía su propia herramienta de tramitación del borrador Renta Web.

Fuentes oficiales del departamento que depende en última instancia del ministro socialista Arcadi España intentan quitar cualquier importancia a la marcha del cargo de mayor relevancia de la AEAT. Señalan que el relevo "llega una vez culminados los principales hitos del Plan Estratégico 2024-2027, centrado en mejorar la asistencia al contribuyente, simplificar trámites, fomentar el cumplimiento voluntario y reforzar la lucha contra el fraude más complejo".

Asediada por las polémicas

Sin embargo, el cambio de dirección coincide con uno de los momentos de mayor tensión interna en la Agencia Tributaria. Entre los episodios más controvertidos de los últimos tiempos del mandato de Fernández destaca la investigación relacionada con las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la corrupción en el seno de la SEPI.

En el caso de las joyas de Zapatero, hace unos días se conoció que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofreció a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en la causa en representación de la Agencia Tributaria como posible perjudicada por unos bienes no declarados y valorados en 1,3 millones de euros. Desde Hacienda no se ha mostrado interés en ello.

Respecto a los escándalos de la SEPI, cabe recordar que estamos ante un organismo estatal adscrito al Ministerio de Hacienda. A través de la SEPI, se han llevado a cabo rescates públicos que están en la diana de la justicia, como Plus Ultra, Air Europa o Tubos Reunidos, y directamente relacionados con la trama de corrupción en el seno del PSOE. Como directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, está llamada a comparecer el próximo día 13 en la comisión de la SEPI del Senado.

A pesar de su discreción pública, el mandato de Fernández al frente de la AEAT destaca por haber hecho la vista gorda en el uso del organismo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez como un instrumento del Estado. La filtración de datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, o la entrega de la Agencia Tributaria a Cataluña para cumplir los mandatos de los independentistas son ejemplo de ello.

Otro punto caliente del mandato de Fernández ha sido la Ley de Función Pública y el cambio en el sistema de oposiciones que pretende eliminará exigencias en el acceso para entrar a formar parte de la plantilla de la AEAT, lo que ha sido duramente criticado por la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

Asfixia al contribuyente

De cara al ciudadano, los años de Fernández en la AEAT se ha saldado con récords sistemáticos de recaudación (325.356 millones de euros en 2025 y 135.000 millones hasta mayo), lo que evidencia la asfixia al contribuyente de su mandato.

A este festín recaudatorio se le suma que, en los últimos años, el fisco está desplegando todo tipo de herramientas para endurecer los controles sobre los contribuyentes y lograr así esos altos niveles de recaudación. La digitalización, el big data, el cruce de datos o el uso intensivo de información bancaria y comercial son algunos de ellos.