La coalición gubernamental de la CDU y el SPD ha presentado este miércoles un plan de 34 puntos para intentar revitalizar la estancada economía alemana a base de eliminar burocracia, aligerar impuestos e imponer recortes. En el paquete, que el canciller Friedrich Merz ha presentado como la vía para "volver a poner a Alemania en marcha" a base de más "flexibiliad" en las empresas y mayor competitividad, llama la atención una de las medidas destinada a atajar uno de los problemas que lastran el mercado laboral alemán: el elevado nivel de absentismo laboral, del que tanto también se está hablando en España.

"Ya no podemos permitirnos la desventaja competitiva que suponen las ausencias prolongadas en las empresas", ha dicho Merz anunciando una de las claves de su plan: desde ahora, los empleados que tengan que ausentarse por enfermedad tendrán que presentar un certificado de baja médica desde el primer día. Hasta ahora, no era obligatorio hasta el tercer día

Por otro lado, la coalición acaba con el mecanismo impulsado durante la pandemia de la concesión de bajas médicas por teléfono. En 2023, se aprobó la posibilidad de conceder bajas de hasta cinco días sin necesidad de acudir a la consulta en caso de enfermedades sin síntomas graves, algo que en su día se justificó por la necesidad de evitar contagios. Según Merz, ha sido justo después de la pandemia cuando se ha detectado un "exorbitado crecimiento de las bajas", que en Alemania suman una media de 3,5 semanas por trabajador, por detrás de España pero muy por delante de países como Polonia o Italia.

Por otro lado, el Gobierno también pretende endurecer los castigos por expedir certificados de baja fraudulentos.

Mientras expertos celebran la medida señalando que en efecto las bajas telefónicas han agudizado el absentismo laboral y Alemania "no puede permitírselo en este momento", como señala la economista Nadine Riedel a la ZDF, sindicatos médicos están expresando su protesta por una medida que, dicen, elevará las esperas de los "pacientes que realmente necesitan ser atendidos" y supondrá una "ola de trabajo burocrático" para los médicos.

Aunque es la que más eco está teniendo no es la única medida para tratar de revitalizar el mercado laboral. El paquete anunciado por la coalición alemana contempla la posibilidad de encadenar durante más tiempo (hasta el doble) contratos temporales y más facilidades para que empleados con elevados ingresos reciban una indemnización a cambio de rescindir el contrato, pagando por ella menos impuestos.