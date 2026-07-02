Otro golpe de Sony: Adiós a la PlayStation Store para PS3 y PS Vita

El comunicado de Sony en el que anuncia que a partir de enero de 2028 dejará de fabricar discos físicos para los nuevos juegos que se lancen en consolas PlayStation (tanto PS4 como PS5) ha supuesto un terremoto en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, no menos importante (y algo que ha pasado bastante desapercibido ante este gran anuncio de la marca japonesa) es que también hay noticias relevantes para los usuarios de PS3 y PS Vita.

Como mencionábamos, la multinacional nipona también ha anunciado, a través de otro comunicado, que a partir de agosto de este año comenzará a cerrar la PlayStation Store para las consolas PS3 y PS Vita. Este cierre se realizará de forma escalonada por regiones y culminará en julio del próximo año con el cierre total a nivel mundial.

A continuación podemos leer el comunicado que Sony publicó en su blog este miércoles:

"Tras casi dos décadas de soporte para la generación de consolas PS3, queremos informarles que cerraremos PlayStation Store en PS3 y PS Vita. PlayStation Store en PS3 cerrará en mercados seleccionados a partir de este año, seguido del cierre global para PS3 y PS Vita el próximo año. Esto significa que ya no será posible comprar contenido nuevo una vez que PlayStation Store cierre en estos dispositivos. Para facilitar la transición, los jugadores podrán seguir descargando el contenido comprado previamente después de la fecha de cierre durante un tiempo", explica Sony.

En 2027 es el cierre completo de PlayStation Store

"A medida que PlayStation Store continúa evolucionando para adaptarse a los sistemas de comercio modernos, incluidos los estándares de procesamiento de pagos actualizados, PS3 y PS Vita ya no pueden soportar estas actualizaciones al nivel requerido. Por lo tanto, tendremos que cerrar PlayStation Store en estos dispositivos en los siguientes plazos: México, Honduras, Nicaragua: la PlayStation Store para PS3 cerrará a partir de agosto de 2026. En otros países de Latinoamérica y Oriente Medio, la PlayStation Store para PS3 cerrará a partir de finales de 2026. En todos los demás países, PlayStation Store para PS3 y PS Vita cerrará en julio de 2027", continúa explicando la marca.

Por último, Sony expresa que "sabemos que esta noticia puede resultar decepcionante para los jugadores de PS3 y PS Vita, quienes guardan un cariño especial por esta generación de videojuegos. PS3 y PS Vita representan una era importante en la historia de PlayStation, por lo que no fue una decisión fácil. A medida que continuamos expandiendo la experiencia de PlayStation en los dispositivos más nuevos que la mayoría de nuestros usuarios utilizan hoy en día, necesitamos centrar más recursos en ofrecer las mejores experiencias de juego en estas plataformas de cara al futuro".

Así pues, las malas noticias no sólo han llegado para los fans de PlayStation 4 y PlayStation 5, sino que los que son usuarios de PlayStation 3 y de la PS Vita tendrán tan sólo unos meses para seguir disfrutando de la PlayStation Store antes del cierre total, que llegará a lugares como Europa o Estados Unidos en julio de 2027.