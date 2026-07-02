El ventilador más barato de Lidl desata el caos, peleas y destrozos en Francia

La nueva ola de calor que se espera en Francia para los próximos días ha provocado una auténtica avalancha de personas en los supermercados Lidl con múltiples escenas de forcejeos y peleas para conseguir uno de los ventiladores rebajados que la cadena ha puesto a la venta por todo el país.

Tal y como se había anunciado, los supermercados alemanes han puesto a la venta 200.000 ventiladores, climatizadores y aires acondicionados a precios rebajados y miles de personas han acudido a primera hora para intentar hacerse con uno antes de que se agotaran. Antes incluso de que los supermercados abrieran las puertas, la situación ha derivado en un auténtico caos.

Hier je l’ai dit que ça allait partir en bagarre ces histoires de Clim à Lidl et ce matin ça à pas raté 😒🥶 #clim #Lidl #honte pic.twitter.com/dp5BvOJTM1 — oumse-dia (@oumsedia69) July 2, 2026

El caso más llamativo se ha vivido en un establecimiento de Nanterre, en las afueras de París. Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas empujando las puertas automáticas antes incluso de la apertura del supermercado. La presión fue tal que una de las hojas de cristal terminó cediendo y cayó al suelo.

Des centaines de personnes se ruent dans le Lidl de Nanterre pour acheter des climatiseurs ou des ventilateurs. La porte d'entrée a été forcée par la foule.#Lidl #Canicule #Nanterre pic.twitter.com/mw0irC4H8k — Luc Auffret (@LucAuffret) July 2, 2026

Según informó BFMTV desde el lugar, alrededor de un centenar de personas llevaba esperando durante horas para comprar uno de los apenas diez aparatos de aire acondicionado disponibles en esa tienda. La enorme diferencia entre la demanda y el stock provocó discusiones y momentos de tensión dentro del establecimiento.

🇫🇷 | Les bagarres se multiplient dans les #Lidl pour des #climatiseurs et des #ventilateurs comme ici pour le dernier du rayon devant des familles 💥 pic.twitter.com/Pa204arCz6 — Instant Actu (@Inst_Actu) July 2, 2026

Gente esperando desde la una de la madrugada

Las imágenes se han repetido por muchos supermercados Lidl de toda Francia, donde se han formado largas colas desde primera hora de la mañana. Algunos clientes acudieron con sillas plegables para soportar la espera, mientras que otros aseguraban haber llegado incluso a la una de la madrugada con la esperanza de asegurarse uno de los codiciados ventiladores.

🚨 SCÈNES DE CHAOS DANS LES LIDL PARTOUT EN FRANCE ! Pour une vente exceptionnelle de climatiseurs et de ventilateurs, tous les magasins ont été pris d’assaut... Bagarres, portes cassées, insultes… alors que les stocks étaient extrêmement limités ❌ pic.twitter.com/VDPRql8ujp — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 2, 2026

En otros vídeos compartidos durante la mañana se observan forcejeos por las últimas cajas de ventiladores y discusiones entre compradores cuando los empleados anunciaban que ya no quedaban existencias.

🇫🇷🥵 FLASH | Des tensions ont éclaté dans plusieurs magasins Lidl e matin. L'enseigne organisait une vente de climatiseurs et ventilateurs à prix réduits. À Nanterre, la police a dû intervenir après que les portes d'entrée du magasin ont été forcées. (🎥 Luc Auffret)… https://t.co/zZDXW31SUR — Cerfia (@CerfiaFR) July 2, 2026

Entre las ofertas

Entre las ofertas figuraban ventiladores de sobremesa por poco más de 13 euros, ventiladores de torre rebajados a 14,99 euros y aparatos de aire acondicionado portátiles desde 179 euros.

La expectación era enorme porque en las últimas semanas muchos comercios franceses se habían quedado sin stock de estos aparatos tras el intenso episodio de calor vivido durante el mes de junio, con temperaturas que en algunas zonas superaron los 40 grados.