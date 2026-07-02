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El ventilador más barato de Lidl desata el caos, peleas y destrozos en Francia

La falta de stock de aire acondicionado en el país vecino provoca empujones y momentos de gran tensión en los supermercados.

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La falta de stock de aire acondicionado en el país vecino provoca empujones y momentos de gran tensión en los supermercados.
Dos mujeres pelean por el último ventilador en un Lidl de Francia. | Twitter

La nueva ola de calor que se espera en Francia para los próximos días ha provocado una auténtica avalancha de personas en los supermercados Lidl con múltiples escenas de forcejeos y peleas para conseguir uno de los ventiladores rebajados que la cadena ha puesto a la venta por todo el país.

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Tal y como se había anunciado, los supermercados alemanes han puesto a la venta 200.000 ventiladores, climatizadores y aires acondicionados a precios rebajados y miles de personas han acudido a primera hora para intentar hacerse con uno antes de que se agotaran. Antes incluso de que los supermercados abrieran las puertas, la situación ha derivado en un auténtico caos.

El caso más llamativo se ha vivido en un establecimiento de Nanterre, en las afueras de París. Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas empujando las puertas automáticas antes incluso de la apertura del supermercado. La presión fue tal que una de las hojas de cristal terminó cediendo y cayó al suelo.

Según informó BFMTV desde el lugar, alrededor de un centenar de personas llevaba esperando durante horas para comprar uno de los apenas diez aparatos de aire acondicionado disponibles en esa tienda. La enorme diferencia entre la demanda y el stock provocó discusiones y momentos de tensión dentro del establecimiento.

Gente esperando desde la una de la madrugada

Las imágenes se han repetido por muchos supermercados Lidl de toda Francia, donde se han formado largas colas desde primera hora de la mañana. Algunos clientes acudieron con sillas plegables para soportar la espera, mientras que otros aseguraban haber llegado incluso a la una de la madrugada con la esperanza de asegurarse uno de los codiciados ventiladores.

En otros vídeos compartidos durante la mañana se observan forcejeos por las últimas cajas de ventiladores y discusiones entre compradores cuando los empleados anunciaban que ya no quedaban existencias.

Entre las ofertas

Entre las ofertas figuraban ventiladores de sobremesa por poco más de 13 euros, ventiladores de torre rebajados a 14,99 euros y aparatos de aire acondicionado portátiles desde 179 euros.

La expectación era enorme porque en las últimas semanas muchos comercios franceses se habían quedado sin stock de estos aparatos tras el intenso episodio de calor vivido durante el mes de junio, con temperaturas que en algunas zonas superaron los 40 grados.

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