Señal de alerta en el empleo: junio registra la menor caída del paro en más de 10 años

Los datos del mercado laboral en junio no son buenos, pese al espejismo estacional. Siempre es una buena noticia que descienda el paro y aumente el empleo, pero, un mes más, no son datos que tengan una gran solidez, pues al profundizar se percibe el problema del corto plazo y el deterioro del largo plazo y de la calidad del empleo, porque se ven marcados por:

Fuerte estacionalidad derivada de la contratación para la campaña de verano. Precariedad en los contratos, con más de la mitad de los mismos o a tiempo parcial o fijos-discontinuos. Con malos registros de paro intermensual e interanual de los peores de un mes de junio, y con la afiliación impulsada por los fijos-discontinuos con motivo de la mencionada estacionalidad.

Así, los datos del mercado laboral son un espejismo estacional propio del mes de junio.

Por otra parte, el dato de afiliación engloba a todos los trabajadores en situación de alta o asimilados, que incluye a los de baja laboral. Nunca ha habido tantas bajas como ahora ni el absentismo ha estado tan disparado -1,7 millones de personas faltan diariamente, en media, a su puesto de trabajo-, cifras que elevan la afiliación pero que, realmente, no es empleo real, o más bien, se duplica, al ser suplidos por otra persona. No es que se cree un nuevo empleo real por cada baja, sino que se sustituye, con lo que el alza no es tal.

De esa forma, aunque el paro baje en 28.739 personas, al desestacionalizar se queda casi invariable, al bajar en 185 personas, que muestra el carácter estacional ligado a la contratación por la temporada de verano.

Es el segundo peor dato de paro intermensual de un mes de junio de los últimos catorce ejercicios, sólo mejor que el año de la pandemia.

Adicionalmente, si el paro baja intermensualmente se debe al empuje de Andalucía (-11.597), Galicia (-3.587), Castilla y León (-2.895), Madrid (-2.733) y Valencia (-2.445), que casi suman el total de descenso de parados intermensual.

Además, se trata del segundo peor dato interanual de paro en un mes de junio en los últimos trece ejercicios. También sólo el año de la pandemia fue peor.

Y si esos datos no son peores se debe, de nuevo, a la bajada que lidera también en tasa interanual con 62.367 parados menos Andalucía, seguida de Valencia, con 11.964 parados menos.

Suben los contratos indefinidos un 16,36%, pero, dentro de estos últimos, los de tiempo completo lo hacen por debajo de los de tiempo parcial, que son los que más crecen de entre los indefinidos, que muestra la peor calidad y peor estabilidad en el empleo.

Además, más de la mitad (un 61,10%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos, lo que muestra una mayor precariedad.

De hecho, España sigue liderando, tristemente, el desempleo en la UE -junto con Finlandia, con un 10,3% de paro en el caso español, casi el doble que la media de la eurozona- y es la economía, tras Suecia, con mayor tasa de paro juvenil, con un 23,7%, tras Suecia.

Por su parte, aunque el desempleo entre los jóvenes baja en 5.155 personas, pero no mejora el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo el segundo más elevado de la UE.

El paro, baja en el sector servicios (-28.498); industria (-2.829); construcción (-1.326); y agricultura (-384);. El grupo "sin empleo anterior" aumenta en 4.298 personas.

Disminuye el desempleo femenino en 15.801 personas y el masculino baja en 12.938 personas.

Por otra parte, la afiliación intermensual aumenta en 128.533 afiliados. Ahora bien, se debe a la estacionalidad, porque al desestacionalizar el dato, se queda en un aumento de afiliados de 92.531.

Además, el último día del mes de junio se perdieron 234.231 afiliados, más que la cifra media mensual de crecimiento.

En cuanto a la afiliación interanual, aumenta en 605.244 afiliados, impulsada por los fijos-discontinuos.

Ese dato interanual es liderado por Madrid, con 132.684 nuevos afiliados.

Además, de esos afiliados interanuales creados en el conjunto nacional, 94.140 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Desde febrero de 2020 hay 5.788 empresas menos.

Sigue habiendo 9.322 trabajadores en ERTE.

Dato final de paro registrado: 2.291.982 parados.

Dato final de afiliación a la Seguridad Social: 22.466.339.

Por tanto, no son buenos datos:

Son datos estacionales que recogen la campaña de verano. De hecho, el descenso del paro y el aumento de afiliación, al desestacionalizar, muestran esta realidad: el paro se queda plano y los afiliados suben de manera muy limitada, que muestra que el dato es un espejismo estacional.

El paro, tanto en tasa intermensual como interanual, es uno de los peores registros de los últimos catorce ejercicios en un mes de junio, pese a la estacionalidad mencionada.

El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible, sino sostenido.

La productividad sigue siendo el gran problema de la economía española, así como las horas efectivamente trabajadas. Sin mejoras en ello, no hay verdadera generación de actividad económica sostenible.

La economía española necesita una flexibilización del mercado de trabajo, no poner trabas que dificulten la contratación, como la pretendida reducción de jornada, que sólo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes, o el aumento intenso del salario mínimo, del que las empresas ya han alertado que provocará el cierre de muchas de ellas. Necesita eso, rigor y seriedad, no cambios en los criterios, ni estadísticos ni de publicación. El Gobierno, al calor de los datos de corto plazo sustentados en la anestesia del gasto público, los empleos públicos y la estacionalidad, está dañando de manera muy grave la estructura de la economía española a medio y largo plazo. Es necesario una rectificación en dicha política económica.