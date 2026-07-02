La Abogacía del Estado se persona en nombre de Hacienda en el caso de las joyas de Zapatero

Ya es oficial. La Abogacía del Estado se ha personado este jueves en representación de la Agencia Tributaria en la pieza separada del caso Plus Ultra en la que se investigan las joyas halladas en una caja fuerte en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros.

Según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Justicia, este mediodía la Abogacía del Estado tramitaba la personación tras haberle trasladado Hacienda su criterio favorable a personarse en este caso en respuesta al ofrecimiento que en ese sentido le hizo hace unos días el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama.

Esta decisión se conoce después de que ayer miércoles saliera a la luz que la directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, ha pedido dejar el cargo al frente del organismo.

Aunque el fisco sostiene que no se trata de una dimisión derivada de una crisis y asegura que el relevo estaba pactado desde hace meses, la salida se produce en un momento marcado por numerosas controversias que han erosionado todavía más la imagen de Hacienda. Una de ellas, la pasividad de la AEAT ante estos bienes no declarados.

Fuentes conocedoras del caso aseguraron a Libre Mercado que "es un escándalo" que Hacienda no tomara cartas en el asunto ante estos bienes no declarados. El "malestar" dentro de la AEAT es cada vez mayor ante las intromisiones que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez en la independencia del organismo.

Zapatero, sin explicaciones

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional realizó el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando.

La naturaleza de los hechos investigados, exponía el juez, "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Cuando Zapatero declaró ante el juez el pasado 17 de junio declinó dar explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablaría en una semana o diez días, si bien aún no se ha producido ningún movimiento por su parte