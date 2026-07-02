La Agencia Tributaria se personará en la causa por las joyas de Zapatero

El Gobierno tiene que ceder: la Agencia Tributaria se presentará en la pieza del caso Plus Ultra sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras el escándalo que ha supuesto la inacción de la AEAT desde el hallazgo de joyas no declaradas valoradas en 1,3 millones de euros en el despacho del expresidente del Gobierno, el fisco, finalmente se personará en la causa.

Lo hará a través de la Abogacía del Estado y después de que se conociera que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofreciera a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en la causa en representación de la Agencia Tributaria como posible perjudicada.

Fuentes del Gobierno han indicado este jueves que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ultima los trámites.

Esta decisión se conoce después de que ayer miércoles saliera a la luz que la directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, ha pedido dejar el cargo al frente del organismo.

Aunque el fisco sostiene que no se trata de una dimisión derivada de una crisis y asegura que el relevo estaba pactado desde hace meses, la salida se produce en un momento marcado por numerosas controversias que han erosionado todavía más la imagen de Hacienda. Una de ellas, la pasividad de la AEAT ante estos bienes no declarados.

Fuentes conocedoras del caso aseguraron a Libre Mercado que "es un escándalo" que Hacienda no tomara cartas en el asunto ante estos bienes no declarados. El "malestar" dentro de la AEAT es cada vez mayor ante las intromisiones que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez en la independencia del organismo.

Calama: Hacienda, "potencial perjudicada"

El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa. A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.

Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

1,3 millones

La joyería Ansorena, a la que Calama solicitó una tasación, valoró en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en una caja fuerte del despacho de Zapatero.

El juez ordenó el análisis de las joyas para "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque "otros datos analíticos de interés", agregó.

Calama encargó el trabajo a una joyería "previa prestación de juramento o promesa" y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, "con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia".

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".