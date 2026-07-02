La Argentina de Milei vuelve a batir el récord histórico de producción de petróleo

Argentina acaba de alcanzar un hito que parecía lejano hace apenas unos años. La producción de petróleo ha superado por primera vez los 900.000 barriles diarios, un récord histórico que refuerza el papel del sector energético como uno de los principales motores de la economía del país gobernado por Javier Milei.

Los datos de la Secretaría de Energía muestran que en mayo la extracción llegó a 903.700 barriles diarios, un 19,6% más que en el mismo mes del año anterior. Nunca antes Argentina había rebasado esa barrera.

El gran protagonista de este crecimiento vuelve a ser Vaca Muerta, el gigantesco yacimiento de hidrocarburos no convencionales situado en la provincia de Neuquén. Actualmente, esta formación ya aporta casi siete de cada diez barriles de petróleo que produce el país, lo que refleja hasta qué punto ha cambiado la industria energética argentina en los últimos años.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el récord y subrayó que el sector energético continúa ganando peso estratégico dentro de la economía nacional.

Un cambio de modelo

La producción petrolera argentina ha cambiado radicalmente en el último lustro. De acuerdo con los datos recogidos por La Nación, el país produce hoy un 76% más de petróleo que hace cinco años, un crecimiento impulsado casi exclusivamente por el desarrollo del denominado shale oil de Vaca Muerta.

Los analistas atribuyen este avance a varios factores: las fuertes inversiones realizadas por las compañías petroleras, la mejora de la productividad en los pozos y la construcción de nuevas infraestructuras para transportar el crudo hasta los puertos de exportación, uno de los principales cuellos de botella que frenaban el crecimiento del sector.

El resultado también se está dejando notar fuera de las fronteras argentinas. Según datos de la consultora Econviews citados por La Nación, las exportaciones del complejo energético alcanzaron en mayo 1.745 millones de dólares, un 167% más que un año antes. En los cinco primeros meses de 2026 ya suman 6.182 millones de dólares, un incremento cercano al 45% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Ese aumento responde tanto al mayor volumen exportado como al comportamiento de los precios internacionales del petróleo, que durante buena parte del año se vieron impulsados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El millón de barriles, el siguiente objetivo

Las previsiones para los próximos meses siguen siendo optimistas. Expertos del sector consideran que Argentina podría alcanzar el millón de barriles diarios entre finales de 2026 y comienzos de 2027, cuando entre en funcionamiento la primera fase del oleoducto Vaca Muerta Sur, una infraestructura llamada a incrementar de forma notable la capacidad de transporte del crudo.

Las perspectivas a medio plazo son todavía más ambiciosas. Un estudio de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, también recogido por La Nación, estima que el país podría superar el millón y medio de barriles diarios a comienzos de la próxima década. Si esas previsiones se cumplen, el petróleo extraído mediante técnicas no convencionales representará más del 80% de toda la producción nacional, consolidando a Vaca Muerta como uno de los grandes activos económicos de Argentina.