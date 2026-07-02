La Justicia da la razón a un empleado que dimitió, se retractó y luego faltó al trabajo para que lo despidieran

La Sareb tendrá que indemnizar con 44.501,98 euros a un empleado que había comunicado su intención de dimitir y que, en una videollamada, llegó a manifestar que dejaría de acudir al trabajo para que la empresa lo despidiera y así poder cobrar la prestación por desempleo. No obstante, el Tribunal Supremo considera que la empresa actuó de forma improcedente al ignorar la retractación que el trabajador realizó el mismo día. La sentencia se puede leer aquí.

Todo comenzó el 3 de julio de 2023 a las 10:48 horas, cuando el trabajador mandó un correo electrónico a la Sareb donde expresaba su deseo de renunciar voluntariamente a su puesto de trabajo, con efectos para el 18 de julio de ese mismo año. Ese mismo día, a las 15:09 horas, el trabajador y un representante de la empresa firmaron el documento de la baja voluntaria.

Todo en el mismo día

No obstante, unas horas después, a las 18:16 horas, este trabajador tuvo una videollamada con dos responsables de la empresa en la que les manifestó abiertamente que su intención real era la de empezar a faltar al trabajo para que la empresa le despidiera y así poder cobrar la prestación por desempleo. Fue entonces cuando comunicó que se retractaría de la renuncia que había firmado ese mismo día.

Tan solo 8 minutos después de la videollamada, el trabajador mandó nuevamente un correo electrónico a la empresa donde se retractaba de forma expresa de la baja voluntaria, explicando que lo que realmente pretendía solicitar era una baja médica.

Faltó al trabajo hasta que lo despidieron

A partir de ahí el trabajador comenzó a faltar a su puesto de trabajo. Según se explica en la sentencia, el 10 de julio de 2023 finalizaban las vacaciones del trabajador y a partir de esa fecha debería haberse reincorporado a su puesto de trabajo. No obstante, no acudió ni aportó ningún tipo de justificante (no presentó una baja médica ni ningún otro documento que justificara su ausencia). Dicha falta de asistencia al trabajo persistió hasta el 18 de julio.

Fue el mismo día 18 de julio cuando la Sareb envió un burofax al trabajador en el que procedía a tomar dos acciones:

Por un lado, tramitaba la baja voluntaria que el trabajador había solicitado el 3 de julio y que había sido pactada ese mismo día, procediendo a dar de baja en la Seguridad Social con efectos a 18 de julio.

Por otro lado, y de forma cautelar y subsidiaria, acordaba su despido disciplinario por faltas no justificadas de asistencia desde el 10 de julio hasta el 18 de julio de 2023.

A nivel judicial, en primera instancia el Juzgado de lo Social n.º 28 de Madrid desestimó la demanda del trabajador, entendiendo que la extinción se había producido de mutuo acuerdo con la baja voluntaria. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso de suplicación del trabajador y declaró que el despido era improcedente. Este tribunal consideró que la retractación realizada en ese mismo día era válida, ya que se produjo antes de la fecha de efectos y sin causar perjuicio a la empresa. Dicha sentencia fue confirmada el pasado 10 de junio por el Tribunal Supremo, declarando que el despido fue improcedente.

Así pues, la Sareb tendrá que readmitir al trabajador o indemnizarle con 44.501,98 euros. Se trata de un empleado que, el mismo día, manifestó su intención de dimitir, luego anunció en videollamada que dejaría de acudir al trabajo para que la empresa lo despidiera y poder cobrar la prestación por desempleo (algo que finalmente hizo), y más tarde se retractó de la renuncia y solicitó una baja médica.