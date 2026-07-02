Que no te engañen, todavía es buen momento para comprar casa

El acceso a una vivienda es uno de los principales problemas que sufren los españoles. Unos precios desorbitados y unas condiciones de financiación muy exigentes alejan a muchas familias de la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad.

Es precisamente la escalada de precios de la vivienda uno de los motivos que también aleja a los españoles de la compra. En los últimos cinco años, el precio de la vivienda se ha disparado de media un 35%, superando el 50% en algunas zonas como Málaga.

Con estos mimbres, esperar a que baje el precio parece el mejor consejo posible. Sin embargo, no en todos los casos aplica esta máxima. Y es que este boom en el precio de la vivienda coincide con otro: los tipos de interés hipotecarios están todavía extraordinariamente bajos, tanto que aún hoy se pueden conseguir hipotecas a tipo fijo en el entorno del 2,5% o el 3%. Y hoy, en el año 2026, esto no es normal. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor veremos que nuestros vecinos noruegos tienen su corona pagando alrededor del 5,5% de interés por sus créditos hipotecarios. En Reino Unido se están pagando hasta 7%, lo mismo que sucede en EEUU o en Australia.

La fuerte liquidez que existe en los mercados invita cada vez a más analistas a protegerse de un posible shock en las políticas de tipos: "Los bancos centrales sólo van a tener dos opciones, o subir con fuerza los tipos de interés, o dejar que la inflación aflore". Dicho de otra manera: "Susto o muerte". Traducido, podríamos decir que, o se van a disparar los precios de la vivienda todavía más, o los tipos de interés van a subir súbitamente.

Así pues, quizá hoy no sea tan mal momento como parece para comprar una vivienda. Quizá no tanto como inversión, sino para vivir en ella. Sabemos que vamos a comprar en un momento alto del ciclo de precios, aunque probablemente no en el techo, pero en uno muy bajo de tipos de interés.

Una cuenta rápida nos da la respuesta. Hoy una casa de 300.000 euros hipotecada a 30 años, a un 3% de interés, termina pagando en capital más intereses unos 455.000 euros. Si esperamos a que baje la vivienda, y con suerte baja, pero suben los tipos de interés y compramos esa misma casa pero por 200.000 euros a un tipo de interés del 7%, a 30 años estaríamos pagando al final 479.000 euros de capital más intereses.

A fin de cuentas, en estos casos no siempre es fácil tomar una decisión y la incertidumbre nos inunda, sobre todo cuando la subida de precios ha sido tan fuerte en tan poco tiempo. Sin embargo, tenemos que fijarnos en algunas certezas o ventajas, como es el caso de los tipos de interés. Sí, hoy es un muy buen momento para hipotecarse y no sabemos cuándo habrá de nuevo tipos tan bajos.