Obligan a un hotel a pagar 60.000 euros por despedir a una camarera a los cinco días de empezar

Una empresa italiana tendrá que pagar 60.000 euros a una camarera a la que despidió durante el periodo de prueba tras trabajar sólo cinco días. Así lo ha determinado el Tribunal de Apelación de Venecia, que ha considerado improcedente el despido. El hotel de lujo Ausonia & Hungaria, situado en el Lido de Venecia, deberá abonar 49.000 euros en concepto de indemnización y el resto en costas judiciales.

Según Il Messaggero, uno de los periódicos más importantes de Italia y el más leído en Roma, el motivo principal es que el hotel pidió a la camarera que acudiera durante tres días antes del inicio formal del contrato para familiarizarse con las actividades y funciones que iba a desempeñar. Para los jueces, esta situación constituyó una forma de trabajo en negro. Este hecho anuló todas las prerrogativas del empresario, transformando la relación laboral de duración determinada (equivalente al contrato temporal en España) en un contrato indefinido y activando el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.

¿El motivo? La camarera trabajó sin contrato

Los hechos ocurrieron en la primavera de 2024, cuando una mujer fue contratada como camarera en un hotel de lujo del Lido de Venecia. Sin embargo, al quinto día fue despedida de forma verbal por no haber superado el periodo de prueba. En ese momento, su caso fue asumido por un sindicato, que impugnó tanto el despido durante el periodo de prueba (al haberse realizado de forma verbal) como la propia validez del contrato.

El sindicato alegó que la camarera había trabajado sin contrato durante tres días previos al inicio formal de la relación laboral, con el fin de familiarizarse con las tareas. Aunque la empresa negó inicialmente que la trabajadora hubiera acudido esos tres días, los testimonios de varios empleados corroboraron su versión. Este hecho resultó clave: los jueces consideraron que se trataba de trabajo irregular (en negro), lo que anuló todas las protecciones contractuales de la empresa.

La empresa deberá pagar 60.000 euros entre indemnización y costas

La activación del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores es lo que ha obligado a la empresa a indemnizar a la extrabajadora. En concreto, deberá abonarle 12 mensualidades más las pagas extras de diciembre y junio (13ª y 14ª) en concepto de indemnización principal (correspondiente al periodo que habría trabajado de no haber sido despedida) y otras 15 mensualidades como "indennità sostitutiva", es decir, la compensación que recibe la trabajadora por renunciar voluntariamente a su reincorporación en el puesto (opción expresamente prevista en el propio artículo 18). En total, esta suma asciende a aproximadamente 27 mensualidades, que, junto con las costas judiciales, explican los cerca de 60.000 euros que deberá pagar el hotel.

Tal y como cuenta Il Messaggero, esta sentencia supone "una auténtica burla" para la empresa, más aun teniendo en cuenta que consideró que la trabajadora no era apta para el puesto. El breve periodo de prueba le ha salido muy caro a este hotel que deberá pagar 60.000 euros por despedir a una empleada que sólo trabajó cinco días, lo que equivale a miles de euros por cada jornada efectiva de trabajo.