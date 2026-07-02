Primera pelea en Mercosur por las exportaciones sin aranceles a la UE: Argentina coge ventaja

El histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur todavía no ha cumplido dos meses y ya ha estallado la primera gran pelea. Y no ha sido entre Bruselas y los países sudamericanos, sino entre los propios socios del bloque, que se disputan quién se queda con el negocio de exportar a Europa sin pagar aranceles.

La discusión ha protagonizado la cumbre del Mercosur celebrada esta semana en Paraguay. Allí, el presidente paraguayo, Santiago Peña, ha reclamado un reparto "justo" de los cupos de exportación y ha denunciado que el sistema actual favorece a los países más grandes del bloque: Brasil y Argentina.

¿Qué son los cupos?

El acuerdo entre la UE y Mercosur no permite importar cantidades ilimitadas de determinados productos agrícolas. Fue una de las garantías que se dio a los agricultores europeos para calmar las protestas.

En alimentos considerados especialmente sensibles para los productores europeos —como la carne de vacuno, el pollo, el azúcar, el arroz, el etanol o la miel— Bruselas fija un volumen máximo que puede entrar cada año con aranceles reducidos o incluso sin pagarlos.

Cuando se agota ese cupo o cuota máxima de importación, cualquier exportación adicional debe pagar el arancel correspondiente, por lo que vender dentro del cupo resulta mucho más rentable.

First come, first served

El problema es que Mercosur todavía no ha decidido cómo repartir esos cupos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y, sin un acuerdo, el sistema es muy sencillo: el primero que presenta correctamente la solicitud se queda con la cuota disponible. Es el conocido como first come, first served ("el primero en llegar, primero en ser servido"). Por cierto, este sistema también se aplica a las exportaciones que salen de la UE.

En esta carrera, los países con las administraciones más ágiles, mejor infraestructura y empresas exportadoras capaces de tramitar la documentación antes que sus competidores, son las que se llevan el gato al agua.

Argentina ya ha demostrado cómo se las gasta. Concretamente con la miel. Pocos días después de que el acuerdo empezara a aplicarse el pasado 1 de mayo, el primer cupo disponible para exportar miel a la UE se agotó en apenas cuatro días. Según reconocieron las autoridades argentinas, el país logró quedarse con más del 80% de ese primer cupo gracias a la rapidez con la que sus exportadores presentaron la documentación necesaria.

El Gobierno de Javier Milei atribuyó ese éxito a la implantación de un sistema digital de autocertificación del origen de las mercancías, que permitió tramitar los permisos con mayor rapidez que sus vecinos. Además, Argentina también anunció haber conseguido la totalidad de la cuota anual prevista para las exportaciones de huevos a la Unión Europea.

Paraguay pide cambiar las reglas

Brasil quiere repartir las cuotas según el peso de cada país en el comercio mundial de cada producto, una fórmula que le beneficiaría especialmente porque es el mayor productor del bloque. Argentina y Uruguay reclaman que los cupos se repartan teniendo en cuenta el promedio de las exportaciones históricas de cada país.

Sin embargo, Paraguay quiere un reparto igualitario, es decir, el 25% de cada cuota para cada uno de los cuatro países. Argumenta que así se compensan las diferencias de tamaño y de costes logísticos. Su presidente, Santiago Peña, defendió durante la inauguración de la cumbre del Mercosur que el reparto actual "reproduce las asimetrías" existentes entre los socios del bloque: "No es un capricho, es una cuestión de justicia".