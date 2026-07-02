Sánchez replicó la estrategia de Putin en su fallido intento de frenar en el Supremo de EEUU los embargos renovables

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de rechazar el recurso presentado por España contra la ejecución de los laudos de las renovables deja una derivada tan llamativa como poco conocida: Madrid ha defendido ante los jueces una posición esencialmente idéntica a la que ha sostenido Rusia en otro procedimiento paralelo, que también ha sido rechazado esta misma semana.

Aunque ambos litigios se referían, en origen, a controversias distintas (los recortes retroactivos a las energías renovables, en el caso español, y las expropiaciones de activos ucranianos en Crimea, en el caso ruso), los dos Estados intentaban convencer al Supremo de que los tribunales federales habían interpretado de forma excesivamente amplia la denominada "excepción arbitral" de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

Argumentos calcados

En esencia, tanto España como Rusia sostenían que los jueces estadounidenses no podían asumir jurisdicción sin analizar previamente si existía un consentimiento válido para acudir al arbitraje. Pero la coincidencia iba más allá de la mera similitud argumental y también llegaba al ámbito de los abogados reclutados por ambos países. Y es que el despacho Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, que ha representado a España en distintos procedimientos relacionados con los laudos de las renovables, figuró en este caso como parte del equipo de abogados encargados de defender los intereses de la Federación Rusa en el caso paralelo resuelto este lunes por el Supremo.

La apuesta era, sin duda, controvertida. Tanto Madrid como Moscú buscaban que el Alto Tribunal corrigiese la doctrina desarrollada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, que, en los últimos años, ha venido avalando la competencia de los tribunales estadounidenses para tramitar las acciones de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales. Ambos gobiernos advirtieron incluso de las supuestas consecuencias diplomáticas y de política exterior que tendría mantener dicho criterio.

Sin margen judicial

Sin embargo, el Supremo ha optado por no intervenir. La negativa a admitir los recursos deja intactas las sentencias favorables a los acreedores y consolida, al menos por ahora, el marco jurídico que ha permitido a numerosos inversores extranjeros perseguir activos de Estados condenados por tribunales arbitrales internacionales. Para España, la decisión supone el cierre de la última gran vía de impugnación en Estados Unidos y abre una nueva fase centrada ya no en discutir la jurisdicción de los tribunales, sino en la localización y eventual embargo de activos susceptibles de ejecución.

Fuentes próximas a los acreedores consideran especialmente significativa la resolución porque el Supremo ha rechazado simultáneamente las pretensiones de dos Estados que defendían argumentos prácticamente calcados. El resultado refuerza la sensación de que la estrategia procesal desplegada por España durante los últimos años ha agotado ya su recorrido en la jurisdicción estadounidense. Asimismo, queda confirmado que el gobierno de Pedro Sánchez ha situado al país en un plano bochornoso a nivel internacional, acumulando, de hecho, más impagos de laudos que Vladimir Putin o Venezuela y calcando la estrategia jurídica del régimen de Putin en su intento de seguir adelante con los incumplimientos.