Incredulidad entre los inspectores de Hacienda ante la marcha de su directora: "Una extraña situación"

La polémica en el seno de la Agencia Tributaria no cesa. Ayer miércoles, salió a la luz que la directora general del organismo recaudador, Soledad Fernández Doctor, ha pedido abandonar el cargo que ostenta desde el año 2022.

La versión del Gobierno se sustentó en dos pilares: quitarle hierro a la marcha de esta alta funcionaria y negar cualquier tipo de "crisis" interna dentro de la AEAT.

Fuentes de la AEAT aseguraron a Libre Mercado que "en la Agencia Tributaria no se ha producido ninguna dimisión ni existe ninguna crisis". Según el fisco, "tras realizar un gran trabajo durante cuatro años al frente", la directora general "pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de renta, que acabó ayer" aseguraron. La salida de la directora general se producirá "próximamente" informaron.

Dudas sobre la versión oficial

Pero ni fuentes relacionadas con la AEAT consultadas por este periódico ni ahora tampoco en la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se creen la versión oficial. La indignación en esta asociación, que representa al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, ante la actuación del Gobierno en este asunto es total.

Así, los inspectores manifiestan su "preocupación por la extraña situación de impasse generada tras conocerse la retirada de la actual Directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández, quien ha mantenido una conducta ejemplar al esperar a la finalización de la campaña de renta para facilitar su relevo".

Sin embargo, resulta "llamativo que se produzca un cambio de esta relevancia sin que se haya comunicado la identidad de la persona que asumirá la Dirección, tratándose de uno de los órganos más importantes de la Administración General del Estado. La ausencia de información oficial contribuye a una incertidumbre institucional que no debería producirse en un organismo de esta naturaleza" consideran en un comunicado.

Asimismo, "no parecen verosímiles las explicaciones ofrecidas sobre la falta de sucesor designado, especialmente considerando la reciente reunión con la Generalitat de Cataluña —de la cual no ha trascendido contenido alguno— y el perentorio plazo que tendría un futuro director en el tramo final de la legislatura" añaden.

Aunque desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado aseguran que confían "en que la persona que resulte nombrada destaque por su profesionalidad y objetividad en la defensa de los intereses generales y, en particular, de la integridad y autonomía organizativa de la AEAT, sin injerencias externas de ningún tipo", actualmente, la independencia de esta institución está más en duda que nunca.

En este sentido, los inspectores consideran "imprescindible que se garantice que no se fraccionará la Agencia Tributaria y que no se alterarán los procesos de selección en las oposiciones a los cuerpos de funcionarios de la Administración Tributaria" de cara al futuro.

Hacienda, finalmente, se persona en la causa

Con Soledad Fernández al frente, los escándalos han asediado a la Agencia Tributaria. La investigación relacionada con las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es uno de los últimos y más sonados por la inacción del fisco desde que se conociera que el expresidente no había declarado estos bienes valorados en 1,3 millones de euros.

Este jueves, un día después de que se conociera la salida de la máxima responsable de la AEAT, finalmente, la Abogacía del Estado se ha personado en la causa en nombre del fisco y a pesar de las reticencias del Ejecutivo de Sánchez.