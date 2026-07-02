Revuelo en la Agencia Tributaria (AEAT) después de que ayer miércoles saliera a la luz que su directora general, Soledad Fernández Doctor, ha pedido abandonar el cargo que ostenta desde el año 2022.

Los rumores de la marcha de Fernández se extendían como la pólvora en la mañana de ayer, pero en un principio, tanto desde Hacienda como desde la AEAT negaban la mayor. Horas más tarde, los organismos gubernamentales se decantaban por aportar una versión oficial a lo sucedido basada en dos pilares: quitarle hierro a la marcha de esta alta funcionaria y negar cualquier tipo de "crisis" interna.

La versión oficial niega la "crisis" interna

Fuentes de la AEAT aseguraron a Libre Mercado que "en la Agencia Tributaria no se ha producido ninguna dimisión ni existe ninguna crisis". Según el fisco, "tras realizar un gran trabajo durante cuatro años al frente", la directora general "pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de renta, que acabó ayer" aseguraron. La salida de la directora general se producirá "próximamente" informaron.

Sin embargo, aunque la AEAT sostiene que no se trata de una dimisión derivada de ningún conflicto interno, la salida de Fernández se produce en un momento marcado por numerosas polémicas que han deteriorado todavía más la imagen de este organismo.

"Se tenía que haber plantado"

A muchos de los que conocen a Marisol, como llevan años llamándola algunos de sus compañeros, les extrañaba que su salida no se hubiera producido antes. Según fuentes internas del organismo, "estaba siendo demasiado blanda con las pretensiones del Gobierno en la AEAT. No se plantó cuando se tenía que haber plantado. Y han sido muchas cosas" aseguran a este periódico.

"Había mucho malestar entre los funcionarios con Marisol desde hace tiempo" cuentan las mismas fuentes. Uno de los episodios más "bochornosos" fue la actuación de la AEAT con el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón.

El conocido artísticamente como David Azagra fue investigado por la AEAT por declarar que vivía en Portugal, beneficiándose de un régimen fiscal más favorable, aunque su sueldo provenía de la Diputación de Badajoz. Las débiles pruebas que presentó el hermano del presidente del Gobierno y que aceptó el fisco, así como el informe favorable que realizó la AEAT a favor de que este contribuyente no pagara impuestos en España fueron duramente criticadas por los profesionales del ámbito fiscal.

"En shock absoluto"

"Mucha gente en la AEAT se quedó en shock absoluto con que Soledad consintiese eso cuando, si fuera otro contribuyente, seguro que no colaría" afirman conocedores del caso. Además, "nunca en la historia de la Agencia Tributaria se había elaborado un informe anónimo sobre un contribuyente", como el que entregó Hacienda al juzgado, y que después tuvo que desvelar el autor del informe, "pero resulta que desveló tres nombres, algo insólito" comentan las fuentes.

"Es una pena que una persona que ya podría jubilarse, que es muy buena profesional y una excelente técnica haya aguantado tanto" considera alguien que la conoce y que es consciente de su desprestigio actual. "Aunque antes de que fuera nombrada directora de la Agencia Tributaria" por María Jesús Montero, "era conocido que tenía un marcado sesgo ideológico, también era conocido que tanto como jefa y como con sus jefes se trabajaba muy bien con ella".

Ya sea porque Hacienda todavía no se ha personado ante la causa de las joyas de Zapatero, "lo que es un escándalo", afirman las fuentes, o porque la todavía directora de la AEAT tiene que comparecer el próximo 13 de julio en la Comisión del Caso Sepi en el Senado, "otro escándalo porque estamos hablando de comisiones y de movimientos de dinero que la AEAT no olió", lo cierto es que Soledad Fernández ya está de salida.

A pesar de su discreción pública (exceptuando la polémica con la marcha de Ferrovial), "porque no le gusta el protagonismo", el mandato de Fernández al frente de la AEAT destaca por haber hecho la vista gorda en el uso del organismo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez como un instrumento del Estado. La entrega de la Agencia Tributaria a Cataluña para cumplir los mandatos de los independentistas o la postura del organismo con el dimitido presidente del Tribunal Económico Administrativo (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, "que sigue cobrando un sueldo de la AEAT" a pesar de estar vinculado al cobro de mordidas son ejemplo de ello.

Además de la marcha de Fernández, ayer también conocimos que los directores de Recaudación y de Inspección también quieren dejar sus cargos. "No es casualidad. Por debajo de la directora de la AEAT, los directores de departamento, entre los que están ellos" apuntan fuentes internas. Según las oficiales, "los Directores de Recaudación y de Inspección han concursado hace unos meses a plazas de Consejeros de Finanzas que no se han resuelto. Siguen en sus puestos". A los que conocen el organismo no les cuadra esta versión. "Dejan su cargo, el coche oficial, el chófer... por algo" concluyen.