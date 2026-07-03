Cataluña acorrala a los propietarios: tres nuevas multas de 30.000 euros por el tope al alquiler

La Generalidad de Cataluña ha impuesto tres nuevas sanciones de 30.000 euros a grandes tenedores por incumplimientos de la regulación del precio del alquiler. Con estas resoluciones, ascienden a seis las sanciones firmes dictadas hasta la fecha. Al mismo tiempo, el Gobierno catalán mantiene 565 expedientes abiertos en distintas fases de tramitación por posibles infracciones de la Ley de Vivienda.

Estas sanciones ya han sido notificadas, mientras que hay otras tres con los expedientes cerrados y pendientes de notificación, a fecha del 1 de julio. Son procedimientos que ha llevado a cabo la Agencia de la Vivienda de Cataluña. En total, hay seis resoluciones que se han dictado y cerrado, mientras que 654 expedientes siguen en tramitación.

Más de 500 expedientes

El pasado mes de febrero, la Generalidad de Cataluña anunció que abría los primeros 13 expedientes por el incumplimiento de la medida. De estos expedientes, seis los tramitaba la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Por otro lado, siete los tramitaba la Agencia Catalana de Consumo.

En marzo, el Gobierno catalán adelantó que tenía 423 diligencias abiertas y 22 expedientes en fase de sanción. En abril, el número de expedientes ascendía a 529. De ellos, un 89% se encontraban en fase de diligencias previas. Asimismo, de esos 529, un 79% estaban vinculados a propietarios.

Multas de hasta 900.000 euros

El régimen sancionador aprobado por la Generalidad contempla multas que oscilan entre 3.000 y 900.000 euros, en función de la gravedad de la infracción. Esta normativa se aprobó mediante un decreto ley acordado con los comunes y posteriormente convalidado con el apoyo de PSC, ERC, comunes y CUP. Además, el Gobierno catalán prevé reforzar el control del cumplimiento de la normativa mediante la creación de una Dirección General de Disciplina, acompañada del incremento de 100 inspectores de vivienda, una medida acordada a finales de 2025.

La regulación afecta especialmente a los grandes tenedores, considerados en Cataluña aquellos propietarios con más de cinco viviendas, frente al umbral de diez inmuebles establecido con carácter general en el ámbito nacional.