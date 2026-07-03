Cómo reducir la temperatura del coche cuando hace calor

Las temperaturas extremas no son buenas para ninguna máquina. La actual ola de calor que está azotando a toda Europa puede afectar al estado de los vehículos: el resultado: costosas reparaciones y una disminución del valor residual.

Los expertos de carVertical, una empresa especializada en datos del sector del automóvil, nos ofrecen consejos prácticos sobre cómo minimizar el riesgo de que tu coche se sobrecaliente y mantenerlo en buen estado durante todo el verano.

Aparca tu coche en la sombra

Intenta no dejar nunca el coche expuesto a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo. El calor puede estropear el interior de cuero, que puede empezar a agrietarse. Por no hablar de que el sol afecta a la pintura del coche y a las piezas de plástico.

Por supuesto, esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero si quieres que tu coche dure más tiempo, aparca a la sombra o en un garaje. Al fin y al cabo, entrar en un vehículo caliente también es desagradable y tarda un rato en enfriarse.

Matas Buzelis, experto en automoción de carVertical, recomienda aparcar el coche en una zona que no esté expuesta al sol.

"No hay nada peor que subirse a un coche con asientos de cuero negro que ha estado directamente bajo el sol durante un par de horas". "Si tienes que coger el coche, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, asegúrate de que a esa hora el sol dé en la parte trasera del vehículo, para que no caliente tanto los asientos", explica Buzelis.

Deja las ventanas un poco abiertas

Cuando el coche está aparcado al aire libre, incluso bajo la luz directa del sol y con las ventanillas laterales abiertas unos pocos centímetros, la temperatura en el interior no será insoportable.

El aire caliente sube y se sale por las ventanas abiertas. "Incluso con la más mínima brisa, el interior del coche estará mucho más fresco que si estuviera con las ventanillas completamente cerradas", afirma Buzelis.

Lleva tu aire acondicionado a revisar

Antes de que llegue el verano y empiecen a subir las temperaturas, es importante revisar tu sistema de aire acondicionado. Un filtro de aire sucio, un termostato defectuoso o unas rejillas de ventilación obstruidas pueden convertir incluso un trayecto corto en una experiencia de sauna, así que asegúrate de que tu aire acondicionado funcione correctamente.

No esperes al último momento para solucionar los problemas del aire acondicionado, ya que la lista de espera en el taller podría ser más larga de lo que te imaginas.

Controla la presión de los neumáticos

El calor provoca un aumento de la presión de los neumáticos, lo que, en casos excepcionales, puede provocar un reventón. Por cada variación de 10 °C en la temperatura, la presión de los neumáticos aumenta en 0,1 bar, incluso cuando el coche está parado.

Comprueba periódicamente la presión de los neumáticos para asegurarte de que estén bien inflados, y sigue al pie de la letra las recomendaciones del fabricante. El calor también puede provocar un desgaste prematuro, así que vigila la profundidad de la banda de rodadura. De lo contrario, esto puede afectar a la maniobrabilidad y a la frenada del coche, poniéndote en situaciones de peligro en la carretera.

Un aumento de la presión hace que la parte central del neumático se desgaste más rápidamente que sus partes exteriores o los laterales. "Sin un control de la presión, al cabo de unos cuantos miles de kilómetros los neumáticos pueden desgastarse y ofrecer un agarre insuficiente en condiciones de humedad", comenta el experto en automoción de carVertical.

Comprueba el nivel del líquido refrigerante

La mayoría de los motores de coche funcionan dentro de un rango de temperatura comprendido entre 90 °C y 105 °C. Sin embargo, si el nivel de líquido refrigerante no es el adecuado, el motor podría sobrecalentarse. Cuando hace mucho calor fuera, estos procesos se producen mucho más rápido.

Revisa todos los manguitos en busca de grietas, ya que lo último que quieres en un día de verano abrasador es tener una fuga de líquido. Si el nivel de líquido refrigerante es insuficiente, rellénalo, puesto que esto será de gran ayuda para proteger el motor del vehículo.

Utiliza parasoles

Los parasoles reflejan la luz del sol, de esta forma, permiten mantener el coche más fresco. Si sueles aparcar tu vehículo en espacios abiertos durante el verano, los parasoles garantizan que la temperatura en el interior sea más baja. Según las estimaciones, con un parasol la temperatura puede reducirse en hasta un 25 %.

Rellena el aceite del motor y los distintos líquidos

El calor reduce la viscosidad del aceite del motor: este se vuelve más fluido y no lubrica tan bien las piezas. El aumento de la fricción también provoca un mayor consumo de combustible. Por eso es importante cambiar el aceite cuando corresponde, ya que de lo contrario esto afectará a la vida útil del coche.

Asegúrate de que el nivel de aceite del motor sea el adecuado durante todo el verano y revisa el resto de líquidos del coche, como los del sistema de frenos, la caja de cambios y la dirección.

Comprueba la batería

Aunque muchos conductores piensan que solo las bajas temperaturas afectan al estado de la batería, el verano también ejerce un gran impacto en ella. El calor extremo puede provocar la evaporación de los electrolitos de la batería, aumentar la corrosión y provocar la sulfatación. Las baterías que se utilizan en países con climas cálidos suelen tener una vida útil más corta que las que se utilizan en zonas con climas templados.

Si hace unos años que no revisas la batería, sería una buena idea hacerlo, ya que un día de estos podrías quedarte sin poder arrancar el coche.

Deja que se enfríe el coche antes de empezar a conducir

Entrar en un coche caluroso es como caminar por un campo de lava. El mejor consejo: ¡no lo hagas! Antes de salir a la carretera, abre todas las puertas y pon el aire acondicionado para que se enfríe el coche. Conducir en un coche caluroso no solo es desagradable, sino también peligroso, ya que puedes sentir mareos o náuseas.

Cuando por fin empieces a conducir, mantén las ventanillas abiertas durante un par de minutos para que salga todo el aire caliente. Cierra las ventanas solo cuando el aire acondicionado esté echando aire frío.

Aunque cuidar tu vehículo en verano requiere un poco más de esfuerzo, no debería suponerte un quebradero de cabeza. Con un poco de planificación y un mantenimiento regular, podrás asegurarte de que tu coche esté en las mejores condiciones para soportar incluso los días más calurosos.

carVertical es una empresa de informes de historial de vehículos que opera en 37 países, principalmente en Europa, así como en Estados Unidos, México y Australia. Al recopilar datos de más de 1.000 registros y bases de datos en todo el mundo, carVertical ofrece informes completos que ayudan a los clientes a tomar decisiones informadas al comprar vehículos usados.