Condenan a Burger King por despedir a un trabajador por no usar el uniforme

¿Puede una empresa despedir a un trabajador si no porta correctamente el uniforme exigido? Precisamente, una reciente sentencia ha declarado improcedente un despido formulado por Burger King contra un repartidor que, pese a la normativa de la compañía, no utilizaba el uniforme según lo exigido. Concretamente, el TSJ de Madrid ha desestimado un recurso interpuesto por la cadena de restauración contra una sentencia previa de un Juzgado de Instrucción de Madrid.

¿Es el uniforme obligatorio?

En una sentencia de marzo de 2026, el TSJ de Madrid dio respuesta a un recurso interpuesto por Burger King contra una sentencia de un Juzgado de Instrucción de Madrid en la que se declaró improcedente el despido de un repartidor que, pese a las exigencias de la empresa, no portaba correctamente el uniforme de la compañía. Así las cosas, según explica el tribunal en el fallo, el empleado comenzó a trabajar en Burger King en enero de 2017, desarrollando funciones de repartidor y con un salario anual de 8.682,96 euros. Sin embargo, en septiembre de 2024 la empresa decidió despedirle por la comisión de "tres faltas muy graves" contra el VI Acuerdo Laboral del sector de la Hostelería.

Concretamente, la empresa alegaba que el trabajador había incumplido órdenes e instrucciones de los responsables. Del mismo modo, la compañía también justificó el despido argumentando la comisión de "fraude, deslealtad o abuso de confianza". En tercer lugar, según la cadena de restauración el trabajador también había infringido la normativa relativa a "la inobservancia durante el servicio de la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa".

De esta forma, la sentencia explica que "en fecha 25 de agosto de 2024, sobre las 20:51, el actor volvía al centro de trabajo después de realizar un reparto en moto sin portar la chaqueta y pantalón reglamentario". De hecho, en el documento se explica que una responsable de los servicios a domicilio de la empresa tomó una fotografía al repartidor cuando ya se encontraba en la acera. Además, la compañía subrayaba que "existen carteles colgados en el centro de trabajo recordando la obligación del repartidor de llevar la uniformidad completa, incluida chaqueta y pantalones de seguridad".

Con todo, en la sentencia recurrida un Juzgado de Instrucción de Madrid se estimó la demanda de despido formulada por el trabajador contra la cadena de restauración, declarando la improcedencia del despido. Además, se condenó a la empresa a la readmisión y el abono de una indemnización de 6.018,6 euros. En este contexto, el TSJ de Madrid explica que "la sentencia de instancia califica correctamente los hechos imputados al trabajador". No obstante, considera que "la conducta no puede incluirse en el apartado 2 del artículo 40 del VI Acuerdo Laboral de Ámbito estatal para el Sector de la Hostelería, como un abuso de confianza".

Además, el tribunal considera que no se puede probar que la falta fuera "muy grave" en tanto que "no consta en el relato fáctico que se tratara de un comportamiento reiterado como se alega en el recurso, ni tampoco de un quebranto manifiesto para el trabajo, pues entendemos que la vestimenta en este caso no influye en el rendimiento que pueda tener el trabajador y tampoco se ha derivado un perjuicio notorio para la empresa u otras personas trabajadoras".

En consecuencia, el tribunal decidió desestimar el recurso interpuesto por la cadena de restauración. De este modo, "se condena a la recurrente a la pérdida del depósito y consignación efectuados para recurrir, así como al pago de 800 euros en concepto de honorarios al letrado impugnante y el IVA de la referida suma".