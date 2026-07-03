El avance de Ópticas San Gabino con que el olvidar las gotas: "Detectamos anomalías en segundos"

Ópticas San Gabino afronta una nueva etapa de transformación tras la adquisición de la compañía por el Grupo Adrián Salgado, cuyo CEO, Adrián Salgado, ha explicado en una entrevista en Con Ánimo de Lucro que la empresa prevé invertir 2,6 millones de euros durante los primeros 24 meses para modernizar sus centros, incorporar nuevas tecnologías y ampliar los servicios que presta a sus clientes. De hecho, según ha indicado el ejecutivo, 1,7 millones ya se han ejecutado durante el primer año.

De esta forma, la cadena, con 21 centros en Madrid y Guadalajara, pretende combinar la trayectoria de una marca con seis décadas de historia con un proceso de renovación tecnológica y organizativa. En este sentido, el CEO del grupo empresarial ha asegurado que el objetivo pasa por mantener el equipo humano de la empresa e incorporar nuevas herramientas que permitan mejorar la atención al cliente y ampliar la cartera de servicios.

Óptica, audición y servicios clínicos

Uno de los ejes del proyecto es el denominado modelo 3 en 1, que reúne en un mismo establecimiento los servicios de óptica, audiología y optometría clínica especializada. Según ha explicado el consejero delegado, la intención es que una misma familia pueda resolver diferentes necesidades relacionadas con la salud visual y auditiva en un único espacio, con profesionales que ya conocen y con los que mantienen una relación de confianza.

Así las cosas, Salgado ha explicado que, con esta estrategia, busca competir mediante la incorporación de más tecnología, mejores procesos y mayor especialización profesional, además de ofrecer productos a precios competitivos. De hecho, durante la entrevista el CEO ha incidido en que el proyecto mantiene a los equipos que ya formaban parte de San Gabino y que la modernización se apoya en nuevos procesos de formación y en la incorporación de herramientas tecnológicas.

Con todo, dentro del plan inversor, la compañía ha destinado recursos a la renovación de establecimientos y a la adquisición de nuevos equipos de diagnóstico. Entre ellos figuran retinógrafos de alta resolución que, según ha explicado Salgado, permiten detectar anomalías en el fondo del ojo sin necesidad de dilatar la pupila y en cuestión de segundos.

La empresa también ha incorporado topógrafos corneales, destinados a realizar adaptaciones más precisas e individualizadas de lentes de contacto en aquellos pacientes que presentan necesidades específicas. Además, la cadena trabaja en el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico integrada con la red de tiendas físicas. El objetivo es combinar ambos canales para mejorar la experiencia del cliente.

Así las cosas, tal y como ha señalado el CEO durante la entrevista, actualmente el 77% de la facturación procede de gafas graduadas y lentes de contacto, mientras que la audiología representa el 15% y las gafas de sol el 8%. En este sentido, la compañía aspira a elevar el peso del área de audiología hasta el 30% de los ingresos.

Por otra parte, la empresa también está incorporando herramientas basadas en inteligencia artificial y realidad virtual para mejorar algunos de sus procesos. Según ha explicado el consejero delegado, la adaptación de lentes progresivas ya se apoya en equipos que analizan la dinámica de la mirada mediante realidad virtual y utilizan algoritmos de inteligencia artificial para seleccionar la configuración más adecuada para cada usuario.

Asimismo, ha señalado que existen aplicaciones que combinan las retinografías con sistemas de inteligencia artificial para facilitar el análisis de posibles anomalías en pocos segundos. Salgado ha añadido que distintas áreas de la organización emplean herramientas de inteligencia artificial en tareas relacionadas con programación, gestión y otros procesos internos.

Crecimiento y captación de talento

Respecto a la evolución de la empresa, el consejero delegado ha señalado que uno de los principales retos pasa por incorporar nuevas tecnologías y atraer profesionales. En este sentido, ha defendido que la confianza de los clientes depende de las personas y ha asegurado que la compañía trabaja para captar y fidelizar talento. La empresa estudia crecer tanto de forma orgánica como mediante futuras adquisiciones de otras compañías, aunque ha precisado que no contempla abrir establecimientos en otras comunidades autónomas durante este año.

Salgado también ha reconocido que la compañía percibe las dificultades económicas de algunas familias para afrontar este tipo de compras y ha explicado que ofrece distintas fórmulas de financiación para facilitar el pago de productos y servicios. Con motivo del próximo eclipse solar, el consejero delegado recordó que no debe observarse el Sol directamente sin gafas homologadas, ya que puede provocar daños en la retina, y confirmó que estos dispositivos ya están disponibles en los establecimientos de la cadena.