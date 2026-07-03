La izquierda carga contra Amancio Ortega por sus donaciones a Venezuela: "Es como donar 1,38 euros"

Ante tragedias como la sufrida tras el terremoto de Venezuela se despierta en muchas ocasiones la solidaridad de buena parte de la población, que colabora de distintos modos para hacer frente a la catástrofe. Ocurrió algo similar en España con la DANA de Valencia. Sin embargo, las grandes sumas de dinero en concepto de donaciones llegan también de las grandes fortunas y, en nuestro país, uno de los empresarios que destaca por su labor filantrópica es Amancio Ortega.

En este caso, el fundador de Inditex ha destinado tres millones de euros al programa de emergencia puesto en marcha por Cruz Roja Venezolana para atender a los que han sufrido la catástrofe en Venezuela. Concretamente, esta ayuda está destinada a reforzar la asistencia sanitaria y cubrir necesidades básicas en las zonas más afectadas.

De este modo, según informó la compañía, una parte de las ayudas se dedicará al despliegue de una clínica móvil para reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas mediante la prestación de atención sanitaria de urgencia. De hecho, de acuerdo con Inditex, esta clínica "tiene la capacidad de prestar servicios médicos para 100 pacientes ambulatorios al día y estará atendida por personal sanitario especializado, en colaboración con profesionales locales".

Por otra parte, la empresa explicó que esta ayuda también se destinará a la adquisición, distribución y transporte de artículos de primera necesidad. Así, Inditex detallaba que, entre estos artículos, se incluyen bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, "con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas afectadas durante la fase inicial de la emergencia".

Sin embargo, en un contexto como el actual, desde la izquierda se ha preferido aprovechar la ocasión para hacer política y señalar al empresario gallego, demostrando de esta forma que lo que más les importa es su ideología.

Julen Bollain, contra la solidaridad

Inditex ha anunciado recientemente que realizará una donación de tres millones de euros para colaborar con la ayuda humanitaria que se está brindando en Venezuela tras el terremoto que se produjo el pasado 24 y 25 de junio. Pero desde la izquierda se ha aprovechado para atacar de nuevo a Amancio Ortega.

Concretamente, ha sido Julen Bollain quien ha publicado un mensaje en redes sociales denunciando lo que, a su juicio, puede ser un acto de hipocresía por parte de Amancio Ortega. Al respecto, el economista y tertuliano de laSexta explica que los 3 millones donados por Inditex equivalen "al 0,0023% de su fortuna", incidiendo en que "para alguien que cobre un salario de 60.000€ anuales sería como donar 1,38€". De este modo, el tertuliano aseveraba que "la caridad de los multimillonarios siempre viene con megáfono".

Amancio Ortega dona 3 millones. Es decir, el equivalente al 0,0023% de su fortuna. Para alguien que cobre un salario de 60.000€ anuales sería como donar 1,38€. La caridad de los multimillonarios siempre viene con megáfono. pic.twitter.com/SpDpTazUvI — Julen Bollain (@JulenBollain) July 2, 2026

Así las cosas, otros usuarios han apoyado este mensaje del economista. "Ha donado a través de Inditex. Inditex dona 3 millones, pero al deducirse un 35-40%, el gesto le cuesta solo unos 1,8-2 millones", asegura una persona, que denuncia que al empresario "le sale gratis la campaña de imagen", deslizando además la idea de que Amancio Ortega no paga los impuestos que le corresponden en España.

Ha donado a través de Inditex. Inditex dona 3 millones, pero al deducirse un 35 - 40 %, el gesto le cuesta solo unos 1,8 - 2 millones. Le sale gratis la campaña de imagen. Lo de pagar todos los impuestos que le corresponden, ya sí eso otro día... https://t.co/9n2mkr45pV — Aeme Morillas Muñoz (@aememsmz) July 2, 2026

En cualquier caso, este comentario del economista no ha pasado inadvertido en redes sociales y, otros usuarios, han querido contestarle. De hecho, prácticamente todas las respuestas iban dirigidas contra el economista.

Twitter

"Algunos os pensáis que Amancio tiene todos sus millones en el banco en plan accesible en cualquier momento y no que es el valor de mercado de sus empresas (no sé si te suena Zara pero hay unas cuantas por todo el mundo, empieza a sumar)", señalaba un usuario. De hecho, tal y como detallaba este mismo usuario, incluso si fuera cierto lo anterior, en realidad el cálculo de Bollain es erróneo porque "es como si alguien que gane 60.000 al año donara 54 euros". No obstante, quizás el detalle más relevante es que, como señala este usuario, "la mayoría de gente no dona esos 50 pavos tampoco".

1. Algunos os pensáis que Amancio tiene todos sus millones en el banco en plan accesible en cualquier momento y no que es el valor de mercado de sus empresas (no sé si te suena Zara pero hay unas cuantas por todo el mundo, empieza a sumar). Aún con eso es verdad que representa… https://t.co/A2zFDn9Jg3 — Efosy 🌱 (@SoyEfosy) July 2, 2026

Por su parte, el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas ha recordado que "Amancio Ortega paga más impuestos y dona más dinero que nadie en toda España".

Amancio Ortega paga más impuestos y dona más dinero que nadie en toda España Respuesta del zurderío? 👇 Los hay miserables y, luego, muy, muy por encima, el rojerío patrio… https://t.co/8enJEHaOom — manuel llamas (@manuel_llamas) July 2, 2026

En este sentido, el economista Santiago Calvo ha explicado por qué el razonamiento de Bollain es, en el fondo, falaz. "Comparar el 0,0023% de una fortuna con el 0,0023% de un salario mezcla dos cosas distintas: un stock de patrimonio y un flujo de renta anual", explica en redes sociales, subrayando que "el salario de 60.000€ se cobra y se gasta cada año", mientras que "la fortuna de Ortega es capital invertido en Inditex e inmuebles, no dinero en una cuenta".

Comparar el 0,0023% de una fortuna con el 0,0023% de un salario mezcla dos cosas distintas: un stock de patrimonio y un flujo de renta anual. El salario de 60.000€ se cobra y se gasta cada año. La fortuna de Ortega es capital invertido en Inditex e inmuebles, no dinero en una… https://t.co/emkC5cCaJG — Santiago Calvo (@SantiCalvo_Eco) July 2, 2026

Así, el economista Santiago Calvo ha explicado también que "para donar en efectivo tendría que vender acciones, con la depreciación que eso arrastra". Por ello, incidía en que "el porcentaje puede llamar mucho la atención, pero compara magnitudes que no son equivalentes".