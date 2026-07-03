Milei mete la motosierra al Estado y reduce un 20,4% el número de empleados públicos de Argentina

Una de las promesas de campaña de Javier Milei antes de ser presidente de Argentina era la que tenía que ver con la reducción del tamaño del Estado. Para el economista liberal-libertario, era necesario "achicar el Estado" y reducir así el gasto público del país sudamericano. Pues bien, dos años y medio después de que Javier Milei llegase al poder esta es una de las promesas que ha cumplido con mayor nota tras pasar la motosierra por el empleo público.

Si acudimos a los datos oficiales que proporciona el Indec (el INE argentino), podremos observar cómo el número de empleados públicos se ha reducido notablemente desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina.

En concreto, si en el mes de noviembre de 2023 (un mes antes del inicio de su mandato) el número de trabajadores del Estado era de 343.357, en el mes de mayo de 2026 (últimos datos disponibles) tenemos que esta cifra se redujo hasta los 273.365 trabajadores. Es decir, vemos cómo se ha reducido en un 20,4% el número de trabajadores públicos en Argentina desde que gobierna Javier Milei. En el siguiente gráfico podemos ver esta evolución desde julio del 2022:

Como se puede ver, en noviembre de 2023 se alcanzó uno de los picos de empleo público de los últimos años, con hasta 343.357 trabajadores dependientes de la Administración Pública de Argentina. Desde ese momento hasta el mes de mayo de 2026, se observa una reducción muy drástica del empleo público hasta llegar a un punto mínimo de 273.365 trabajadores públicos. Lo que significa que la motosierra de Milei ha reducido el empleo público en 69.992 trabajadores en menos de tres años.

Esta reducción del empleo público se ha repartido entre las distintas administraciones del Estado y entre las empresas y sociedades que pertenecen al sector público. En concreto, la Administración Pública Nacional ha pasado de contar con 233.098 trabajadores en noviembre de 2023 a tener unos 185.498 trabajadores en mayo de 2026, una reducción del 20,42%.

Casi 70.000 empleados públicos menos

Por otro lado, en lo que tiene que ver con los trabajadores de las empresas y sociedades estatales, vemos que se pasa de 110.259 trabajadores en noviembre de 2023 a 87.867 empleados en mayo de 2026, una caída del 20,31%. Por tanto, vemos que se ha reducido ligeramente más el empleo en las empresas estatales que en la Administración Pública.

Algunas de las instituciones donde más se ha reducido el número de empleados ha sido en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que ha pasado de 22.199 trabajadores a 18.770 empleados. También el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) ha visto reducido su tamaño pasando de 27.766 trabajadores a 25.805, y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que ha reducido su plantilla desde los 2.048 trabajadores hasta los 1.170 empleados públicos.

Este logro se suma a otros éxitos de Javier Milei desde que asumió la presidencia, como la reducción de la inflación, la caída de la pobreza o el boom petrolero, llevando a Argentina a niveles que no se veían desde hace varios años y demostrando que sus políticas liberales funcionan, a diferencia de las vistas durante años de kirchnerismo.