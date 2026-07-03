No sólo es la gasolina: así queda el precio de la luz y el gas a partir de julio

El pasado miércoles 1 de julio decayó la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis. En consecuencia, los carburantes recuperan el IVA al 21%. Sin embargo, no sólo se incrementará el precio de estos carburantes. ¿Cuál será el impacto sobre el bolsillo de los conductores? ¿Cuánto nos costará este incremento de impuestos? ¿Cuáles son los carburantes cuyo precio no se verá afectado? ¿Qué otros bienes se encarecen?

Carburantes y electricidad

Con la llegada de julio, ha decaído la rebaja del IVA al 10% de los carburantes. Según los cálculos de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), el precio medio del litro de diésel se incrementará en 2,8 céntimos, pasando de 1,506 a 1,534 euros. Por su parte, la gasolina súper subirá 10 céntimos por litro, situándose en 1,542 euros frente a los 1,442 euros actuales.

No obstante, si por circunstancias extraordinarias, en el mes de junio de 2026 el índice de precios al consumo (IPC) de la gasolina o del gasóleo supera en más de un 15 por ciento el IPC del mismo mes del año anterior, la bajada de los tipos de gravamen tanto de la gasolina como del gasóleo será de 20 céntimos por litro durante el mes de agosto y de 15 céntimos por litro durante el mes de septiembre.

En cualquier caso, lo cierto es que este 1 de julio no sólo ha decaído la reducción del IVA para los carburantes. Concretamente, como detalla la Agencia Tributaria, a partir de este mes el IVA del gas y la electricidad ha pasado del 10% al 21%, mientras que el impuesto sobre la electricidad ha pasado del 0,5% al 5,1%.

Por otra parte, el gas también sube de precio, tal y como se detallaba en el BOE del pasado miércoles, donde se modifica la tarifa de último recurso de gas natural (TUR). En este sentido, un análisis de Papernest sitúa el incremento de la TUR.2, la modalidad más extendida entre los hogares con calefacción de gas, en el 14% frente al trimestre anterior. En consecuencia, con un consumo anual de 9.000 kWh, la factura mensual pasa de 40,38 euros a 49,02 euros, lo que supone un aumento de 103,70 euros al año para ese perfil tipo.

BOE

Al respecto, cabe destacar que, como se explica en el propio BOE, se pueden acoger a esta tarifa aquellos cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh, además de comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial y agrupaciones y las empresas de servicios energéticos que les presten servicio. Del mismo modo, se pueden beneficiar de esta tarifa los edificios de titularidad pública destinados a viviendas de uso residencial y edificios de patronatos o de organizaciones sin ánimo de lucro destinados al mismo uso. Así, es el consumidor final el que paga esta tarifa cuyo precio no lo fijan las empresas, sino el Gobierno.

Nuevas ayudas

Según detalla la referencia del último Consejo de Ministros, celebrado el pasado lunes 29 de junio, el Gobierno decidió aprobar el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado el pasado 20 de marzo. Así, se explica que "el segundo paquete con medidas que ascienden a 1.825 millones de euros este año, a la que se añaden otros 2.700 millones de euros de ahorro fiscal en 2027 y 2028, por la rebaja hasta su eliminación definitiva del impuesto a la producción energética".

Concretamente, la norma introduce una rebaja en el impuesto sobre hidrocarburos, que finalizará de forma paulatina, beneficiando al precio del gasóleo y las gasolinas sin plomo.

El plan es ir reduciendo el tipo de gravamen en 15 céntimos de euro por litro en el mes de julio, de 10 céntimos de euro por litro en agosto y de 5 céntimos de euro por litro en septiembre. Por otra parte, la Agencia Tributaria explica que se han introducido rebajas en el pago fraccionado de este impuesto para el tercer y cuarto trimestre de 2026. Además, el tipo de gravamen de este impuesto será del 3,5% para 2027, reduciéndose a la mitad del gravamen establecido (7%), y para 2028 y años siguientes será del 0%.