Ocho de cada diez firmas de auditoría sitúan la captación de talento como el principal reto del sector en Cataluña

La captación y retención de talento es el principal reto para las firmas de auditoría en Cataluña, según el I Barómetro de la Auditoría en Cataluña, impulsado por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (Ccjcc).

Así lo señalan el 80,3% de las más de 60 firmas participantes en la encuesta, presentada en el marco del 36º Fórum de la Auditoría, celebrado en Sitges bajo el lema "Auditoría: orgullo de profesión". A continuación, se sitúa la preocupación por la digitalización y la adopción de la IA, y el cumplimiento normativo y las regulaciones, identificados como retos por el 78,7% y el 77% de las firmas, respectivamente.

El Barómetro, fruto de una encuesta realizada durante el primer cuatrimestre de este año entre las principales firmas asociadas al Colegio de diferentes dimensiones, analiza también aspectos como la presencia de mujeres en las firmas, el peso de la sostenibilidad, o las perspectivas de crecimiento del sector, entre otros.

Joan Vall, presidente del Ccjcc, ha querido incidir en la necesidad de trasladar a las nuevas generaciones las oportunidades de crecimiento profesional que ofrece la auditoría y su impacto social. "La auditoría es una profesión exigente, rigurosa y de alto valor. Tenemos que ser capaces de explicar mejor su propósito, sus oportunidades de desarrollo y su contribución al buen funcionamiento de la economía. Tenemos que hacer ver a las nuevas generaciones que esta profesión ofrece aprendizaje, responsabilidad, visión empresarial y una carrera con impacto", manifestó.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Víctor Alió, aseguró que "el número de profesionales en nuestras firmas también mantiene un crecimiento constante. Es muy posible que este crecimiento se modere en los próximos meses y presente alteraciones en su composición, con cambios en los perfiles que estamos incorporando, pero creo que en este momento en el que leemos tanto sobre la reducción de empleos que puede generar el uso de la IA, que el sector siga creando empleo es un magnífico mensaje para la atracción y retención de talento".

Flexibilidad y formación

La atracción de talento emerge como uno de los principales retos estructurales del sector que afecta a todas las dimensiones de firma, ya que tanto las grandes, como las medianas y las pequeñas registran porcentajes muy elevados de dificultad para atraer talento. En este sentido, según los datos del Barómetro, la captación de talento se percibe como una dificultad muy generalizada: el 91,8% de las firmas la considera difícil (44%) o muy difícil (47%).

Para hacer frente a la situación, el sector ya está aplicando medidas para fidelizar el talento y, según recoge el Barómetro, la medida más reforzada en el último año ha sido la flexibilidad laboral, con un 88,5% de firmas que han aplicado iniciativas en esta línea. Asimismo, se constata un aumento de salarios o bonificaciones, en el 73,8% de los casos, y los datos del Barómetro muestran que también se consideran importantes para la retención de talento los programas de formación y desarrollo profesional, citados por el 55,7% de las firmas, y la mejora del clima laboral y la cultura corporativa, factor mencionado por el 39,3%.

El análisis por tamaño de firma deja ver que la flexibilidad laboral es una medida muy transversal y supera el 80% en todos los tipos de firma. Las grandes firmas refuerzan más los aumentos salariales o bonificaciones, con un 86,4%. Las firmas medianas destacan en formación y desarrollo profesional, con un 65,2%. Las firmas pequeñas dan mayor peso relativo a la mejora del clima laboral, con un 50%.

A pesar de situarse como el segundo gran reto del sector, la inteligencia artificial todavía tiene un recorrido largo por delante: el 63,9% de las firmas reconocen un uso bajo o muy bajo en los procesos de auditoría y sólo el 8,2% afirma un nivel alto. El principal freno es la carencia de conocimientos o formación en IA, señalada por el 80,3% de las firmas.

Pese a los grandes retos, como el talento, que debe hacer frente el sector, el 59% de las firmas valoran la evolución del sector durante el último año de forma positiva. Concretamente, el 80,4% de las firmas declara haber crecido respecto al año anterior y lo ha hecho mayoritariamente (60,7%) de forma moderada, lo que indica una evolución favorable sin grandes saltos generalizados (sólo un 36,4% de las firmas grandes declaran un crecimiento significativo).

En cuanto al futuro más inmediato, el 47,5% de las firmas opina que se producirá un ligero aumento de demanda de servicios en los próximos 12 meses. Las firmas grandes son las más confiadas y un 63,6% creen que habrá un ligero aumento de demanda de servicios. Este optimismo se reduce a un 47,8% en el caso de las firmas de tamaño medio y un 25% en el caso de las pequeñas. En relación al empleo, casi cuatro de cada diez firmas, un 39,3%, prevén incrementar sus plantillas y el 59% mantendrá sin alteraciones la plantilla, lo que apunta a un escenario laboral estable.

El Fórum de la Auditoría, el encuentro profesional organizado por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (Ccjcc) y que cuenta con la participación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Icjce), ha puesto un foco especial en el talento y en dar voz a los profesionales más jóvenes. Además, se han abordado otras cuestiones, como la aplicación de la IA bajo una mirada ética, el valor de las empresas auditadas en el ámbito de las pymes o el acompañamiento de la sostenibilidad más allá del cumplimiento.

Como ya es tradición, durante la cena de gala del Fórum de la Auditoría se ha entregado el Premio Miembro Honorario del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, que este año se concede a Pau Relat, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y de Mat Holding.