Peinado imputa a la presidenta de la empresa de residuos radiactivos por prevaricar con una planta solar

La actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Olga García, ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación en la concesión de permisos administrativos para posibilitar la implantación del proyecto fotovoltaico 'FV Tagus’ en la etapa en que fue consejera de Transición Ecológica en Extremadura, de la mano del PSOE.

De acuerdo con la providencia dictada por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a la que ha tenido acceso EFE, Olga García deberá prestar declaración en calidad de investigada el próximo 7 de octubre, tal como adelantó este viernes el diario El Mundo.

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), presentó una denuncia por entender que la planta fotovoltaica Tagus, situada en Alcántara (Cáceres) e impulsada por una filial de Iberdrola, había recibido una declaración de impacto ambiental irregular o ilegal, según ha explicado a EFE Dorinda Aventín, abogada de la acusación.

Ya en 2024, Fondenex denunció que la planta Tagus se ubicaría en plena Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Llanos de Alcántara y Brozas y en Zona de Interés y Zona de Alto Interés (ZAI) del mencionado espacio, así como que incumplía hasta tres directivas europeas.

En un primer momento, tras la denuncia de Fondenex, se abrieron diligencias contra la actual directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Marta Gómez Palenque, y Eugenio Domínguez, exsubdirector de Evaluación de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica e implicado a su vez en el caso Forestalia.

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha exigido "responsabilidades y transparencia" ante este "escándalo", que nuevamente "pone a esta comunidad autónoma en los líos de corrupción del PSOE".

Tras conocer la imputación de Olga García, quien fue titular de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en el último gobierno del PSOE en Extremadura (2019-2023), Sánchez Juliá ha subrayado que esta imputación se suma en esta comunidad a la de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

"Pone otro foco -el de la imputación de la exconsejera- en cómo gestionaba el PSOE cuando estaba al frente del Gobierno extremeño", ha añadido Sánchez Juliá.

Por su parte, fuentes de la presidencia de Enresa, consultadas por EFE, mostraron su confianza y su plena colaboración con la justicia.