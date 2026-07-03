Por qué los franceses se han puesto a pintar los cristales con blanco de Meudon a la desesperada

La ola de calor ha convertido un sencillo polvo de tiza en uno de los productos más buscados del verano en Francia. El llamado blanco de Meudon, que durante décadas se ha utilizado para limpiar metales, blanquear escaparates o proteger invernaderos, está desapareciendo de las estanterías después de hacerse viral como remedio para mantener las casas más frescas.

Medios franceses como Le Parisien, HuffPost Francia, Hello Watt u Ouest-France informan de que numerosas tiendas de bricolaje y droguerías han agotado sus existencias tras varios días de temperaturas superiores a los 40 grados en distintas zonas del país. Incluso Leroy Merlin, Bricorama o Amazon están teniendo problemas para reponer stocks, tal y como está sucediendo también con los aires acondicionados.

El fenómeno comenzó a extenderse en redes sociales, donde miles de usuarios empezaron a recomendar una solución tan sencilla como económica: mezclar el blanco de Meudon con agua y pintar los cristales de las ventanas. La mezcla crea una fina capa blanca que deja pasar parte de la luz, pero refleja buena parte de la radiación solar antes de que atraviese el vidrio, reduciendo así el calentamiento del interior de las viviendas.

En España, donde las persianas forman parte del paisaje de casi cualquier vivienda, el remedio puede resultar sorprendente. Sin embargo, en Francia millones de hogares no tienen esa protección frente al sol, especialmente en edificios antiguos de París y otras grandes ciudades. Precisamente, esa falta de barreras contra la radiación solar explica que un sencillo polvo de tiza se haya convertido en uno de los productos más buscados del verano.

La explicación científica

El truco tiene una explicación científica. El blanco de Meudon está compuesto principalmente por carbonato cálcico, un material que refleja tanto la luz visible como gran parte de la radiación ultravioleta y de la infrarroja cercana, responsable de transportar calor. Por eso, aplicado sobre los cristales puede reducir de forma apreciable la temperatura interior de una vivienda.

En realidad, los franceses están recurriendo a una idea tan antigua como las casas blancas del Mediterráneo. Igual que las fachadas encaladas de muchos pueblos andaluces o griegos ayudan a mantener el interior más fresco al reflejar el sol, el blanco de Meudon crea sobre el cristal una película blanca que devuelve parte de la radiación solar al exterior. La diferencia es que las fachadas tradicionales se pintan con cal, mientras que este producto está elaborado con carbonato cálcico y puede limpiarse fácilmente cuando termina el verano.

Si a esto le sumamos que es muy barato y no necesita electricidad para funcionar, tenemos la clave para entender por qué este viejo producto se ha convertido en uno de los artículos más buscados del verano francés, hasta el punto de provocar problemas de abastecimiento en numerosas tiendas del país.