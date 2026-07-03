"Se abre la veda": los abogados anticipan una cascada de embargos a España en EEUU tras el fallo del Supremo

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de rechazar la petición presentada por España para revisar el litigio sobre los laudos de las renovables supone un punto de inflexión en una disputa que acumula ya decenas de condenas internacionales contra el Estado español. Hasta la fecha, siete laudos por valor aproximado de 700 millones de euros ya habían sido registrados para su ejecución en distintas jurisdicciones estadounidenses y, apenas unas horas después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, un octavo laudo, correspondiente al caso BayWa, siguió el mismo camino.

Fuentes jurídicas vinculadas a los acreedores consideran que este movimiento marca el inicio de una nueva fase en la que el resto de inversores afectados acelerarán igualmente sus acciones de cobro en EEUU. Según abogados conocedores de estos procesos, ninguna reacción del Gobierno salvo el pago de los laudos será capaz de salvar la dura realidad procesal a la que se enfrenta España en los tribunales norteamericanos. "España no tiene esperanza alguna de imponerse si inicia más apelaciones. Ninguna", afirman.

España perderá, avisan los acreedores

Los acreedores reconocen que todavía quedan recursos pendientes en distintas instancias federales, pero consideran que el desenlace está prácticamente escrito. "Pueden seguir litigando y extender la agonía seis o doce meses, pero el Tribunal Supremo ha dejado claro que, en última instancia, España perderá. Por lo tanto, no obtendrán ningún alivio", sostienen con rotundidad.

Mientras tanto, advierten de que el coste de la estrategia de resistencia sigue creciendo. "Los intereses continúan acumulándose y las facturas de los abogados no dejan de aumentar". De hecho, los acreedores manejan estimaciones que sitúan en torno a 580 millones de euros los sobrecostes financieros y legales asociados a la negativa de España a cumplir con el pago de los laudos vinculantes dictados por tribunales arbitrales internacionales.

Las mismas fuentes consideran que el verdadero cambio provocado por la decisión del Tribunal Supremo es que desaparece el principal obstáculo procesal que frenaba las acciones de ejecución en Estados Unidos. "Ahora no serán solamente los siete acreedores que ya habían derrotado a España, sino potencialmente todos los titulares de laudos quienes actúen en los tribunales estadounidenses. Hablamos de casi 30 denunciantes más", explican.

Se avecina una avalancha de demandas

Por ello, anticipan una acumulación significativa de los procedimientos iniciados en el país norteamericano. "Los jueces de EEUU podrán avanzar mucho más rápido, ahora que la cuestión de la inmunidad soberana ha quedado resuelta". En este sentido, abogados conocedores de la situación lanzan una advertencia sobre lo que viene a continuación: "se ha abierto la veda… Se avecina una auténtica avalancha de demandas y actuaciones judiciales".

A juicio de estas fuentes, el Gobierno todavía podría reducir parcialmente la presión si modificase su estrategia. "España podría obtener un respiro importante simplemente anunciando que está buscando autorización de la Unión Europea para cumplir las sentencias estadounidenses que ya sean firmes y activando ya una mesa formal de negociación que podría resolver la controversia en cuestión de semanas", señalan.

Sin embargo, concluyen que mantener una posición de confrontación puede acabar agravando la situación. "Mientras continúe esta postura de desafío, los tribunales estadounidenses mostrarán muy poca simpatía hacia España". Según los acreedores, la decisión del Tribunal Supremo abre definitivamente la puerta a una fase de ejecución mucho más intensa y coordinada contra los activos españoles en el exterior, razón de más por la cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería abandonar su estrategia de impagos.