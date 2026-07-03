Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han afirmado en un comunicado emitido este viernes que es la primera vez que la Agencia Tributaria (AEAT) abre una inspección a personas que están siendo investigadas por delitos fiscales, en relación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Hacienda, según ha trascendido este viernes, ha lanzado una inspección fiscal desde junio sobre Rodríguez Zapatero; sus hijas, Alba y Laura; su esposa, María Sonsoles Espinosa, y el empresario Julio Martínez Martínez, así como sobre varias empresas.

Gestha subraya que la AEAT ha solicitado al juez suspender las inspecciones nada más abrirlas, incluso sin que se haya cumplido el plazo mínimo legal para acudir a la primera visita de la inspección.

Así, detalla que las notificaciones a las distintas sociedades y personas se realizaron los días 15, 19, 22 y 26 de junio, y la primera visita a la inspección habría sido la de Rodríguez Zapatero y su esposa el lunes 29, fecha en que la AEAT pidió la suspensión de todos los procedimientos.

Con ello, explican, la AEAT garantiza la interrupción de la prescripción para liquidar los impuestos que no hayan sido cumplimentados desde 2021 a las personas y entidades relacionadas, sin que sea necesario proseguir con las inspecciones que se remitirán a los hechos que se declaren probados en la sentencia tras la investigación penal.

Por ello, Gestha valora que la Agencia Tributaria, por primera vez, haya abierto una inspección a quienes están encausados en un procedimiento penal que investiga, entre otros, supuestos delitos fiscales. Los técnicos aseguran que lo han reclamado en otras ocasiones.

"En especial", añaden, "en determinadas investigaciones fiscales o judiciales que afectaban a personas de gran notoriedad pública", una "inacción y trato de favor de anteriores direcciones de la Agencia Tributaria" que denunciaron porque habrían permitido a los investigados presentar declaraciones complementarias evitando la imputación de los delitos fiscales.

El sindicato también destaca que el 29 de junio, el mismo día en que la AEAT pidió suspender las inspecciones, se conoció la dimisión de la directora general de la Agencia, así como la salida del director de Inspección y de la directora de Recaudación. Al mismo tiempo, Hacienda decidió finalmente personarse en la causa esta semana.