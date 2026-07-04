¿Desaparecen los packs de seis botellas por normativa europea? Esta es la realidad

Desde hace unos días circulan por medios de comunicación y redes sociales noticias que aseguran que, a partir del 12 de agosto de 2026, van a desaparecer los packs de seis botellas de agua (o de cualquier otra cantidad) debido a una normativa de la Unión Europea. Esta medida, según se afirma, se sumaría a otras ya aplicadas, como la prohibición de servir monodosis de ketchup o azúcar en restaurantes o la introducción de los tapones adheridos a las botellas hace unos años. En este artículo te aclaramos qué es lo que realmente va a ocurrir.

Para conocer con mejor detalle lo que va a ocurrir, desde Libre Mercado hemos hablado con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la patronal más importante del sector de la alimentación y bebidas en España.

La normativa empieza el 1 de enero de 2030

"Aunque las primeras obligaciones del PPWR entran en vigor ahora el 12 de agosto de 2026, muchas de ellas tienen otras fechas de aplicación posteriores, como las restricciones relativas a determinados formatos de envase previstas en el artículo 25 y el Anexo V, que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2030. Además, esta restricción sobre determinados formatos de envase debe ser objeto de directrices interpretativas por parte de la Comisión Europea, cuya publicación está prevista, como muy tarde, para el 12 de febrero de 2027", comienza explicando la patronal.

"En concreto, la medida a la que se refieren algunas informaciones no implica la prohibición de vender packs de seis botellas de agua. Lo que restringe el Reglamento son determinados envases agrupados de plástico de un solo uso utilizados en el punto de venta cuya finalidad principal sea promover o facilitar la compra de varias unidades de producto, como las películas o envoltorios retráctiles de plástico. Quedan excluidos los envases colectivos que resulten necesarios para el transporte, la distribución o la manipulación logística de los productos", prosigue FIAB.

No desaparecen los packs de seis botellas

"Por tanto, a día de hoy no puede afirmarse que desde el 12 de agosto de 2026 vaya a desaparecer el formato de venta en packs de seis botellas en España. Lo que establece el Reglamento es una futura restricción, aplicable desde 2030, sobre ciertos materiales o formatos de agrupación considerados evitables, manteniéndose la posibilidad de comercializar multipacks mediante soluciones compatibles con los requisitos que finalmente concrete la Comisión Europea. En consecuencia, el impacto para el consumidor será previsiblemente limitado en el corto plazo y se traducirá más en cambios en el diseño o los materiales utilizados para agrupar las botellas que en la desaparición de los multipacks como formato comercial", nos explican desde la organización.

Vamos a analizar punto por punto lo que significa realmente esto.

En primer lugar, no es cierto que a partir del 12 de agosto de este año vayan a desaparecer los packs de seis botellas de agua (ni de cuatro, ni de cualquier otra cantidad). Lo que ocurre es que a partir de esa fecha empieza a aplicarse la nueva ley europea de envases, pero la parte que afecta directamente a los packs (como la restricción de ciertos plásticos) no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2030. Además, en 2027 la Comisión Europea debe publicar unas guías para aclarar exactamente cómo se aplicará esta restricción.

Se restringe el uso de algunos plásticos

Por otro lado, lo que sí se va a restringir es el uso de determinados plásticos de un solo uso que se emplean para unir las botellas (de cualquier bebida) en el supermercado, como el característico film transparente que envuelve todo el pack, cuando su principal objetivo es facilitar la compra de varias unidades juntas. En su lugar, los packs podrán utilizar otros materiales como cartón, asas de cartón u otros sistemas más sostenibles.

En resumen, no se prohíben los packs de seis botellas (ni de cualquier otra cantidad), sino que en algunos casos cambiará el material utilizado para agruparlas. De esta forma, aún está por ver cómo se aplicará esta normativa, algo que no sabremos hasta el año que viene.