El calor mata a millones de pollos en Francia y colapsa la retirada de cadáveres

La ola de calor en Francia está provocando un grave problema en el campo. Las temperaturas extremas han causado la muerte de cientos de miles de pollos en las principales regiones productoras del país, hasta el punto de que el sistema de retirada de cadáveres ha colapsado y las autoridades estudian permitir enterramientos de emergencia en las propias explotaciones.

Según informa Le Monde, la situación es especialmente preocupante en Bretaña y Países del Loira, dos regiones que concentran cerca del 60% de la producción avícola francesa. La combinación de temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados y varios días consecutivos de calor extremo ha provocado la muerte de millones de pollos de engorde, mientras que la patronal del sector Anvol ya hablaba la semana pasada de cientos de miles de aves fallecidas.

Granjas desbordadas

Normalmente, tal y como sucede en España, empresas especializadas se encargan de la recogida de los animales muertos para su correcto tratamiento. Sin embargo, el volumen de bajas ha sido tan elevado que el sistema se ha visto completamente desbordado.

Ante esta situación, las cámaras agrarias de Bretaña y Países del Loira han planteado permitir, de forma excepcional y bajo control técnico y medioambiental, el enterramiento de los animales en las propias granjas hasta que pueda recuperarse la normalidad.

Un ganadero de la región de Países del Loira explicó a Reuters que en apenas unos días perdió alrededor de 700 pollos, cuando lo habitual es que mueran uno o dos al día. "Sufren el calor igual que nosotros", resumía el productor.

No solo afecta a los pollos

Los efectos de la ola de calor también están afectando a otras producciones agrícolas. Según recoge Le Monde, los ganaderos de vacuno están observando una caída de la producción de leche que puede alcanzar el 30% en algunas explotaciones del oeste del país. Además, cultivos como el maíz, el girasol o la soja, especialmente sensibles durante la floración, están sufriendo importantes daños, mientras que los frutales, las hortalizas y los forrajes también acusan las altas temperaturas.

El Gobierno francés ha comenzado a evaluar las pérdidas y prepara ayudas para el sector, consciente de que la agricultura vuelve a situarse entre las principales víctimas de un episodio de calor que amenaza con repetirse en las próximas semanas.