El Tour de Francia: el imperio ciclista que factura 150 millones sin vender ni una entrada

Cada mes de julio, casi 200 ciclistas atraviesan Francia dejando imágenes espectaculares, paisajes idílicos y una batalla deportiva que roza la épica. Pero, tras la rivalidad entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard o las legendarias rampas del Tourmalet, se esconde un negocio colosal. Y es que el Tour de Francia genera más de 150 millones de dólares al año –y todo sin vender una sola entrada a sus millones de espectadores–.

La vuelta ciclista francesa nació en 1903 como una maniobra publicitaria para salvar a un periódico, L’Auto, que quería destronar a su competidor, Le Vélo, pero atraviesa horas bajas. Aquella primera carrera de seis etapas capturó la atención de los ciudadanos galos, que se volcaron con conocer el resultado de la carrera, lo que disparó la circulación del diario y sentó las bases de lo que hoy es un espectáculo retransmitido en cientos de países.

El caso es que, en los estertores de la II Guerra Mundial, las autoridades francesas clausuraron el periódico L’Auto como represalia por la colaboración de su redacción con los jerarcas de la ocupación nacionalsocialista alemana. Tras este episodio, los quioscos conocieron el lanzamiento de nuevos proyectos editoriales, entre ellos L’Équipe, que salió a la venta en 1946 y, desde 1947, relanzó el Tour de Francia y puso fin a ocho años de parón por la guerra.

Desde entonces, la familia Amaury fue reforzando el alcance de L’Équipe y del Tour, hasta consolidar en el año 1992 una división específica que ostenta los derechos de la carrera. Se trata de la mercantil Amaury Sport Organisation (ASO), brazo inversor que también controla pruebas ciclistas como la Vuelta a España, la París-Roubaix o la Lieja-Bastoña-Lieja, amén del Rally Dakar o el Maratón de París.

El negocio local

La ruta del Tour atrae cada año a entre 10 y 12 millones de espectadores, que siguen gratuitamente el paso del pelotón a lo largo de más de 3.500 kilómetros de carreteras, puertos de montaña y pequeñas localidades. Para muchas de estas poblaciones, la carrera supone un auténtico revulsivo económico: miles de aficionados se desplazan durante varios días para presenciar las etapas, llenando hoteles, restaurantes y comercios locales. El impacto va mucho más allá de las tres semanas de competición, puesto que la exposición mediática internacional convierte a numerosas regiones francesas en escaparates turísticos de primer nivel.

El Ministerio de Deportes francés ha estimado que el Tour genera cerca de 1.000 millones de euros de actividad económica anual para los territorios que acogen la prueba, cifra que explica por qué ciudades y regiones compiten intensamente por formar parte de su recorrido. Esta pugna se traduce, en ocasiones, en aportaciones fiscales directas a la organización, caso por ejemplo del pago de 12,2 millones de euros que hizo el gobierno autonómico del País Vasco en 2023, cuando el inicio de la prueba se produjo en Bilbao. Un informe de Ikertalde ha estimado que la actividad económica adicional derivada de este acontecimiento se situó en torno a 103,9 millones de euros.

Pero la repercusión económica del Tour no se limita a las grandes salidas. Un análisis de Luxuo sobre las dinámicas económicas que se generan en torno a la prueba señala que cada pequeña localidad que acoge una llegada o una salida de etapa puede recibir una inyección económica inmediata de al menos 1,5 millones de euros por jornada, gracias al gasto de equipos, organización, medios de comunicación y aficionados en hoteles, restaurantes, comercios y servicios locales. A ello se suma un beneficio menos visible, pero igualmente valioso, como es la promoción turística internacional derivada de horas de retransmisión televisiva en que se pueden ver paisajes, monumentos y enclaves de la localidad anfitriona.

Derechos audiovisuales y patrocinios: un maná

Pero el verdadero negocio está en otro lado: son los derechos de televisión, que aportan aproximadamente el 50-55% de los ingresos de la vuelta ciclista gala, y los patrocinios, responsables de cerca del 40% de la facturación que obtiene ASO gracias a la carrera estival.

Solamente la televisión pública francesa paga cerca de 25 millones de euros anuales por emitir la carrera, pero la señal abarca más de 100 cadenas a nivel mundial que, en suma, aportan casi 75 millones de euros a la cuenta de resultados. Esto justifica el despliegue técnico que sigue la carrera: 260 cámaras, 35 vehículos, 6 helicópteros…

Asimismo, los sponsors son parte importante de la tarta económica del Tour. En la ronda gala todo está patrocinado: los maillots distintivos –amarillo, verde, blanco, lunares rojos…–, los arcos de meta –final o volante–, las ceremonias que siguen a cada etapa –los podios y celebraciones– e incluso la colorida caravana publicitaria que reparte regalos y productos a lo largo de la ruta, de forma visible para las cámaras.

Se ha publicado que el banco francés LCL paga unos 12 millones de dólares anuales solo por asociar su nombre al maillot amarillo. Además, consta que hay más de 30 marcas participan en la caravana, invirtiendo cifras de seis dígitos para obtener visibilidad y conexión directa con el público.

Equipos: millones gastados… por la foto

La paradoja del Tour es que los equipos que compiten no reciben ni un céntimo de los derechos de televisión ni del grueso de los patrocinios de ASO. Solamente se reparten unos 3 millones de euros en premios para todos los corredores y el ganador de la prueba se lleva menos de 600.000 euros.

En este contexto, los equipos se sostienen gracias a patrocinadores que buscan visibilidad global: marcas de bicicletas, bancos, supermercados, empresas energéticas o incluso países del Golfo. Se estima que alrededor del 70% del presupuesto de un equipo procede de su patrocinador principal.

Grandes escuadras como UAE Team Emirates o Ineos Grenadiers disponen de presupuestos astronómicos, los equipos pequeños apenas superan los 10-15 millones. Esta dinámica también tiene un impacto en clave deportiva, puesto que muchos corredores, especialmente de equipos modestos, protagonizan fugas tempraneras simplemente para colocar el logo de su patrocinador en televisión durante unos kilómetros y ganarse el sueldo en términos comerciales.

Un gigante rentable… y discreto

ASO es una empresa privada y no publica resultados detallados, pero se estima que el Tour funciona con un presupuesto anual de entre 100 y 150 millones de dólares. La mayor parte de esa cifra se convierte en beneficio puro para la organización, ya que los municipios asumen los costes de logística y seguridad en cada etapa, los equipos pagan sus propios gastos, desde mecánicos a hoteles y el reparto en premios es modesto en comparación con otros deportes.

Pese a los escándalos históricos de dopaje, guerras mundiales y transformaciones mediáticas, el Tour ha demostrado ser una máquina de marketing imparable. Gracias a sus audiencias internacionales, el Tour de Francia sigue siendo uno de los mayores negocios deportivos del planeta.