La UE retrata a Sánchez: los precios y la morosidad de la vivienda en España están mucho peor que la media europea

La oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat, ha publicado un informe en el que analiza la situación de la vivienda en toda la Unión Europea. En dicho trabajo se presentan datos de todo tipo relacionados con la vivienda (evolución de los precios, inversión en vivienda, gasto público destinado a ella, tasa de emancipación de los jóvenes, etc.), donde se observa que España sale peor parada que la media europea y que países como Francia, Italia o Alemania. En este artículo te contamos las claves.

En primer lugar, hemos de observar cómo ha evolucionado el precio de la vivienda entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2025:

Como se puede ver en el gráfico, en el último trimestre de 2025 el precio de la vivienda en España creció un 12,9% con respecto al último trimestre de 2024, mientras que en la media de la Unión Europea creció un 5,5%, en Italia creció un 4,1%, en Alemania un 3% y en Francia solo un 1%. Si bien se puede ver que entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 los precios de todas estas regiones estaban en la misma sintonía, desde el primer trimestre de 2023 la brecha de España con la Unión Europea se ha ido haciendo cada vez mayor.

Por otro lado, España también se encuentra por encima de la media europea en porcentaje de la población con pagos atrasados en la hipoteca o en el alquiler, que casi duplica la media de la Unión Europea. En el siguiente gráfico lo podemos ver.

En el año 2025 el 5,2% de la población española tuvo retrasos a la hora de pagar la cuota de hipoteca o la mensualidad del alquiler. Mientras tanto, en la Unión Europea este porcentaje fue del 3% y en países como Francia (4,9%), Alemania (2,2%) e Italia (2%) también fue menor. En el caso de España, vemos cómo la situación actual (5,2% de la población) es peor que a la llegada de Pedro Sánchez en 2018, cuando afectaba al 4,4% y España estaba por debajo de Francia.

Otro aspecto donde se refleja muy bien el problema de España con la vivienda está en la edad de emancipación de los jóvenes del hogar familiar, como podemos ver a continuación:

Como vemos, España presenta una edad media de emancipación de los jóvenes que ronda los 30,2 años (empatada con Italia), mientras que en la Unión Europea esta edad media se sitúa en los 26,3 años. En países como Francia o Alemania es aún menor: 23,8 años y 24,1 años, respectivamente. También con el Gobierno de Pedro Sánchez ha empeorado este dato para España, pasando de una edad media de 29,5 años a los 30,2 años mencionados.

Así pues, vemos que España sale especialmente mal parada en estos tres indicadores (y en otros muchos), donde la situación se ha agravado desde la llegada de Pedro Sánchez al poder y con la aplicación de sus políticas intervencionistas en el mercado de la vivienda.