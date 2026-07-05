De la gratificación inmediata a los 'finfluencers': Los riesgos psicológicos que amenazan el ahorro

En este episodio de Tu Dinero Nunca Duerme de esRadio, conducido de manera excepcional por Domingo Soriano debido a la justificada ausencia de Luis Fernando Quintero, se aborda un tema fundamental y recurrente en el programa: las finanzas conductuales y la importancia de la psicología en la toma de decisiones financieras.

Para profundizar en este campo, nos acompaña Paz Gómez Ferrer, experta en psicología financiera de Cobas Asset Management, quien explica en qué consisten los talleres Brainvestor. Estas iniciativas son herramientas diseñadas para ayudar a los inversores a conocerse mejor a sí mismos, identificar sus sesgos cognitivos y comprender cómo sus emociones influyen directamente en la gestión de sus ahorros. Según Paz Gómez, el autoconocimiento es la mejor inversión que se puede realizar, ya que permite evitar errores comunes causados por el pánico o la euforia del mercado.

Durante la charla, se analiza el comportamiento de los jóvenes ante la inversión en la actualidad. Los expertos señalan cómo el contexto de dificultad de acceso a la vivienda o la inestabilidad laboral han alterado el mindset de las nuevas generaciones, llevándolas en ocasiones a buscar la gratificación inmediata y a asumir riesgos excesivos en activos especulativos. Asimismo, se advierte sobre el peligro de los llamados finfluencers —influencers financieros— que promueven fórmulas de enriquecimiento rápido sin rigor técnico, frente a aquellos profesionales que sí buscan fomentar una verdadera educación financiera.

Finalmente, se incide en la importancia de dar el primer paso en el ahorro, por pequeño que sea. Soriano y Gómez Ferrer coinciden en que empezar a ahorrar, aunque sean solo diez euros al mes, genera un camDomingo Soriano y Paz Gómez Ferrer analizan el peso de la psicología al invertir, el peligro de los 'finfluencers' y el valor de empezar a ahorrar.bio mental transformador. Estar posicionado en el mercado, aunque sea con una cantidad mínima, cambia radicalmente la percepción de la economía y prepara al ahorrador para gestionar patrimonios mayores en el futuro cuando su situación laboral mejore.