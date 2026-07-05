El sablazo que deja la jefa de la Agencia Tributaria tras su huida

Máxima tensión en el seno de la Agencia Tributaria. Esta semana ha salido a la luz que la directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, ha pedido dejar los mandos del fisco. Y lo hace en un momento en el que el organismo está asediado por los escándalos.

La versión del Gobierno sobre este escándalo ha consistido en quitarle hierro a la marcha de la alta funcionaria, así como en negar cualquier tipo de "crisis" interna. Fernández habría pedido marcharse hace "meses" y se pactó que se haría "próximamente", dicen en el Ejecutivo.

A los que conocen a Marisol, no les cuadra esta teoría, según cuentan a este periódico. Dentro de la AEAT, el "malestar" es evidente: creen que su jefa ha permitido, de alguna manera, el cuestionable uso que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez del organismo recaudador.

Con Soledad Fernández al frente (lleva desde 2022), uno de los episodios más "bochornosos" fue la actuación de la AEAT con el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón. La alfombra roja para entregar la Agencia Tributaria a Cataluña, la actitud del fisco ante las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero y ante los escándalos de la SEPI son más ejemplos.

Ahora, Soledad Fernández se marcha de la AEAT. Todavía no se sabe quién la sustituirá, pero lo que sí es cierto es que se marcha dejando las arcas de Hacienda llenas.

Su último ejercicio completo es el del año 2025, cuando ingresaron 325.356 millones de euros. Esta cifra supera en más de 100.000 millones los 212.808 millones del primer año completo de Sánchez, en 2019. Respecto a 2024, cuando se ingresaron 294.734 millones de euros, estamos hablando de una subida de 30.622 millones.

Los últimos datos de la AEAT disponibles son hasta mayo de 2026, y aquí Soledad Fernández también ha cosechado otro récord histórico: 135.009 millones. De enero a mayo de 2019 se recaudaron 78.770 millones y de enero a mayo de 2025, 122.082 millones (12.927 millones menos que ahora).