Francia en situación crítica: su Tribunal de Cuentas califica de "muy deterioradas" las finanzas públicas

El Tribunal de Cuentas de Francia ha publicado recientemente un informe en el que alerta al Gobierno sobre la grave situación que atraviesan las finanzas públicas del país. En el documento se señala que los esfuerzos realizados para reducir la deuda no son suficientes, ya que la disminución del déficit se ha logrado principalmente gracias a "fuertes subidas de impuestos". Además, la Institución advierte de que el déficit de la Seguridad Social se encamina hacia una situación insostenible, con consecuencias que pesarán sobre las generaciones futuras.

En dicho informe, se califican las finanzas públicas francesas como "de las más deterioradas de la zona monetaria", criticando que la deuda pública sobre el PIB esté ya en el 115,7%, superando incluso las cifras observadas durante la pandemia, y destacando que Francia es "el único país de la zona euro que ha superado el máximo alcanzado durante la crisis sanitaria".

Merece la pena leer íntegramente las conclusiones a las que llega este informe de 151 páginas del Tribunal de Cuentas de Francia:

"Se ha reducido el déficit por las fuertes subidas de impuestos"

"Tras dos años de agravamiento del déficit público en 2023 y 2024, que supusieron un paso atrás, era imprescindible reducir el déficit en 2025. Esto se produjo, aunque esta mejora debe relativizarse por varias razones. En primer lugar, la evolución del gasto público primario (excluidos los gastos por intereses), a pesar de los esfuerzos reales por controlarlo, especialmente por parte del Estado, no ha contribuido a la reducción del déficit, que se debe exclusivamente a las fuertes subidas de impuestos, por un importe de 23.000 millones de euros, de los cuales un tercio corresponde a medidas presentadas como temporales".

"En segundo lugar, la magnitud de la reducción del déficit es frágil, ya que algunos de los factores que han contribuido a la mejora no serán repetibles en 2026. Además, el déficit muy elevado del régimen general de la Seguridad Social exige medidas de saneamiento, bajo pena de que resulte insostenible y se traslade la carga a las generaciones futuras. Por último, el déficit público sigue siendo muy superior al nivel que sería necesario para estabilizar la ratio de deuda pública, en un contexto en el que, además, el tipo de interés de la deuda ha superado la tasa de crecimiento del PIB por primera vez desde la crisis sanitaria".

"Las finanzas públicas francesas son de las más deterioradas"

"La ratio de endeudamiento vuelve a aumentar en casi tres puntos del PIB y alcanza un nuevo máximo de 115,7 puntos, superando el récord anterior registrado en 2020. Francia es el único país de la zona euro que ha superado así el máximo alcanzado durante la crisis sanitaria. Con el segundo déficit más elevado, sólo por detrás de Bélgica, sigue presentando unas finanzas públicas que se encuentran entre las más deterioradas de la zona monetaria. La reducción del déficit en 2025 no es, por tanto, más que un primer paso, sin duda indispensable, pero preliminar en el largo camino que conduce, en un primer momento, a situar el déficit por debajo del 3% de aquí a finales de la década y, posteriormente, a un superávit primario suficiente para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública".

El informe deja claro que Francia atraviesa una situación delicada y que debe reducir de forma efectiva tanto el déficit público como el de la Seguridad Social (que engloba las pensiones, la sanidad y otras prestaciones) si no quiere que el sistema se vuelva insostenible y traslade una carga excesiva a las generaciones futuras.