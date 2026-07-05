Las importaciones de aceite de oliva marroquí se disparan casi el 10.000% en España

Marruecos tiene cada vez una mayor presencia en el mercado de aceite de oliva en España. Así lo muestran los datos más recientes que elabora el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, al mismo tiempo que se observa cómo nuestro país cada vez vende menos aceite al país africano.

De acuerdo con los datos ofrecidos por DataComex, España importó en los cuatro primeros meses de 2025 un total de 103,04 toneladas de aceite de oliva desde Marruecos, mientras que en el primer cuatrimestre de 2026 se han importado un total de 10.384,70 toneladas de aceite de oliva desde el país africano. Esto implica un aumento en importaciones del 9.979%, un crecimiento impresionante.

Un aumento de casi el 10.000% en importaciones

Por su parte, España ha pasado de exportar un total de 2.721 toneladas de aceite de oliva a Marruecos en los cuatro primeros meses de 2025 a 673,72 toneladas en el mismo periodo de 2026, un desplome del 75,2%. Vemos aquí que mientras España vendió a Marruecos más aceite de oliva del que le compró en 2025, este año se ha dado la vuelta a la situación de manera radical.

En cuanto al valor en euros que han tenido estas importaciones, también podemos observar cómo entre los cuatro primeros meses de 2025 el valor de estas importaciones de aceite de oliva alcanzó los 340.000 euros, mientras que entre enero y abril de 2026 esta cifra llegó a los 32,76 millones de euros. Aquí también vemos que existe un crecimiento notable, concretamente del 9.535%.

Se desploman las ventas de aceite de España a Marruecos

Por otro lado, sobre las exportaciones de España a Marruecos de aceite de oliva en millones de euros, tenemos que en los cuatro primeros meses de 2025 estas tuvieron un valor de 11,11 millones de euros, mientras que en 2026 ha caído a los 2,44 millones de euros, un descenso del 78%. Nuevamente, España ha pasado de vender más a Marruecos de lo que compraba a comprar más de lo que vende.

Resulta muy llamativo cómo Marruecos se ha convertido de un año para otro en un proveedor tan importante de aceite de oliva para España, pues ha pasado de la nada más absoluta a vender más de 10.000 toneladas de aceite de oliva en sólo un año. Al mismo tiempo que España ha reducido enormemente sus ventas en Marruecos.

Este incremento de las importaciones desde Marruecos parece deberse, a la luz de los datos, a que las previsiones de producción para la campaña 2025/26 son inferiores a las de la campaña anterior. Como ya explicamos en este artículo, en lo que va de campaña 2025/26 se han producido un total de 1.295.000 toneladas de aceite de oliva, frente a las 1.421.097 toneladas alcanzadas en la campaña 2024/25. No obstante, aunque la campaña aún no ha finalizado, las previsiones oficiales publicadas en abril por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuntan a que la producción de esta campaña será un 9% inferior a la de la campaña 2024/25.

En cualquier caso, lo que sí está claro es que las importaciones de aceite de oliva marroquí han crecido casi un 10.000% en toneladas, pasando de ser un producto prácticamente desconocido a tener una presencia importante en el mercado español.